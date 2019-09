Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ “Scenata di gelosia contro una ragazza che…”

Michelle Hunziker gelosa di Tomaso Trussardi? Lo conferma la stessa conduttrice, che in un’intervista a Oggi ha raccontato una scenata fatta ad una ragazza che aveva osato avvicinarsi al marito. «Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi», ha ammesso la showgirl svizzera al settimanale. Sposati da cinque anni, i due hanno due figlie, Celeste e Sole. Nonostante il loro solido legame, non manca la gelosia a render ancor più frizzante il loro rapporto. «Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa. Ma anche lui è geloso ed è normale così», ha confidato la conduttrice di “Amici Celebrities”. Quella sera però la vicinanza eccessiva dell’altra donna l’ha fatta infuriare. «Una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo». Ma c’è un particolare che le ha fatto perdere le staffe. E lo ha rivelato nell’intervista. «Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto», ha raccontato Michelle Hunziker.

MICHELLE HUNZIKER, TOMASO TRUSSARDI E LA SCENATA DI GELOSIA

La conduttrice svizzera allora è andata dalla ragazza e le ha detto: «Ma come ti permetti di toccare mio marito?». Ma la sfuriata non è durata molto e tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornato subito il sereno. Lo dimostra l’ultima estate, trascorsa all’insegna dell’amore. «Sono uscite foto di un nostro litigio, abbiamo tanto riso per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata», ha proseguito al settimanale Oggi. Ma le liti sono normali in una coppia. «Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere tutti e due… Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta». Al settimanale ha anche rivelato come è nata la conduzione di “Amici Celebrities”: «Maria mi ha telefonato a inizio estate per chiedermi cosa ne pensavo di questo nuovo talent. Sembrava una chiacchierata così, di piacere, e io le ho detto la verità, che la trovavo un’idea geniale». A quel punto Maria De Filippi le ha detto: «Michelle, allora non hai capito! Io voglio che lo conduca tu».

