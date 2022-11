Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono tornati insieme/ Weekend romantico insieme

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: la conferma del ritorno di fiamma

Dopo l’indiscrezione lanciata da Chi, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati beccati dai paparazzi di Diva e Donna. Il settimanale ha pubblicato alcune foto in esclusiva che ritraggono la coppia mentre passeggia felice, durante le festività di Ognissanti. I due piccioncini hanno trascorso un weekend romantico sulle Dolomiti.

Le foto mostrate sul settimanale non lasciano spazio a dubbi; dopo tanti tentativi da parte della conduttrice, Trussardi ha ceduto e la coppia è tornata insieme. Michelle Hunziker e il rampollo della casa di moda nascondono molto bene le loro tracce, ma è difficile sfuggire al gossip, a lungo, che li ha beccati in atteggiamenti inequivocabili. Insomma, è presto per poter uscire allo scoperto ma la coppia è tornata alla serenità, dopo la crisi che ha preceduto la separazione. Proprio come Belen e Stefano, il ritorno di fiamma ha incorniciato una fiaba a lieto fine.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi smentiscono il ritorno di fiamma?

Ormai è chiaro che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi siano tornati insieme, fino a poco tempo fa però la coppia ha cercato di smentire il gossip che li riguarda. La conduttrice sui social aveva postato una foto con diverse espressioni perplesse e dichiarava: “Io che leggo i giornali in questi giorni. GOOD NEWS: NO NEWS !!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….”

A questo punto, a commentare il post di Michelle Hunziker si è aggiunto proprio Tomaso Trussardi che ha scritto: “Io che leggo i commenti” con tante emoticon che ridono”. La coppia, dopo il clamore mediatico sulla separazione, ha chiaramente deciso di non rendere pubblica la loro relazione ma i paparazzi li hanno scoperti più di una volta…











