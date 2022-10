Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano insieme?/ La family reunion é virale

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi immortalati insieme, via social: che succede agli ex coniugi?

Ha ufficializzato la separazione da Tomaso Trussardi lo scorso gennaio 2022, per poi dare in pasto al gossip la sua liaison amorosa con Giovanni Angiolini – a quanto pare rivelatasi un fuoco di paglia- e ora Michelle Hunziker torna ad apparire insieme al secondo ex marito. L’occasione che la showgirl svizzera e naturalizzata italiana ha per ricongiungere il quadretto familiare , con l’imprenditore facente capo al noto brand Trussardi, é il compleanno della figlia Sole.

Quest’ultima, una delle due figlie insieme a Celeste che gli ex (forse ritrovati) coniugi hanno concepito con il loro amore, ha compiuto 9 anni, riuscendo così a ricongiungere la mamma conduttrice TV e il papà imprenditore, insieme alla sorella, davanti ad un’invitante torta di compleanno. Così come trapela da uno scatto del party familiare che immortala il quartetto familiare sorridente, tra le Instagram stories di Michelle Hunziker, dove la bionda conduttrice tagga Tomaso Trussardi. Che sia un chiaro indizio social di un ritorno di fiamma, tra i due genitori vip? I fan della coppia storica fan il tifo per il ritorno di fiamma di Michelle e Tomaso, intanto, dicendosi al settimo cielo per lo scatto della “family reunion” del momento.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi potrebbero, in alternativa ad un possibile ritorno, aver scelto la strada del rispetto reciproco tra ex consorti, al fine di poter assicurare la crescita in un clima di serenità alle figlie, le bambine Sole e Celeste. E il bel Tomaso, intanto, non disdegna affatto le attenzioni social della bionda Michelle, tanto che replica al tag condividendo lo scatto del party, tra le sue Instagram stories.

Michelle Hunziker scorda Giovanni Angiolini con Tomaso Trussardi? L’ipotesi del ritorno di fiamma

Non é da escludersi, comunque, che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi possano essere vicini all’ufficializzazione di un ricongiungimento. Questo, nonostante nel mezzo della separazione tra Michelle e il secondo marito dopo Eros Ramazzotti ci sia stato il tanto chiacchierato flirt tra la conduttrice e Giovanni Angiolini, medico e chirurgo ortopedico nonché ex protagonista del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D’Urso.

La lovestory di Michelle e Giovanni, rivelatasi un fuoco di paglia sul finire dell’estate 2022, passava al centro della cronaca rosa cinque giorni dopo l’ufficializzazione della separazione dei due coniugi Hunziker e Trussardi. Questo con la clamorosa rivelazione rilasciata da Michele Quintilio, titolare del Bar Quintilio di Alghero, che ad Oggi magazine confidava che i due neo spasimanti fossero nel locale di sua gestione il 23 gennaio, dopo la separazione coniugale ufficializzatasi il 18: “Era un pezzo che Michelle Hunziker bazzicava qua ad Alghero. Io me la sono trovata davanti domenica 23 gennaio all’ora di pranzo. Saranno state una decina di persone. C’era Giovanni Angiolini, che è un cliente abituale, suo fratello con la fidanzata, Michelle, la sua manager Gabriella e altre persone che vedevo per la prima volta».

