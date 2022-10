Michelle Hunziker è tornata con Tomaso Trussardi?/ Lui: “Io che leggo…”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi torna l’amore? Il post della conduttrice

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano tornati insieme; la coppia è stata pizzicata mentre era insieme al ristorante a festeggiare il compleanno della figlia. Ora, la conduttrice ha pubblicato un post che sembra riferito agli ultimi gossip che li vedono protagonisti.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi felici insieme/ Lui però ha dettato nuove regole

Michelle Hunziker pubblica un collage di sue foto con diverse espressioni facciali, poi scrive: “Io che leggo i giornali in questi giorni. GOOD NEWS: NO NEWS !!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….“. A questo punto, con sorpresa, interviene anche Tomaso Trussardi che commenta: “Io che leggo i commenti” con tante emoticon che ridono. I due, dunque, non hanno ancora confermato nulla e mantengono il riserbo ma sicuramente questo scambio lascia promettere bene sul loro futuro.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi tornano insieme?/ La family reunion é virale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ritorno di fiamma: l’indiscrezione

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrerebbero tornati ad essere una coppia. A confermare i rumor, ci ha pensato il settimanale Chi. Secondo il giornale diretto da Alfonso Signorini, la coppia sarebbe tornata a vivere sotto lo stesso tetto come una famiglia felice.

La conduttrice avrebbe, dunque, tentato di riconquistare l’ex marito riuscendo nel suo intento con pazienza e costanza. Secondo il settimanale però, Tomaso Trussardi avrebbe fissato delle regole per vivere la relazione: “Bocche cucite, stop ai servizi posati per i giornali e alle interviste tv, niente immagini di famiglia allargate per rappresentare un surreale volemose bene”. Stabilite alcune “regole” i due sono tornati a fare coppia fissa, paparazzati insieme per le vie di Milano come un tempo. Michelle Hunziker, dopo il flirt estivo con Giovanni Angiolini, sembra tornata all’ovile e ha ritrovato il suo matrimonio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: notte rovente? I due si riavvicinano/ Paparazzati mentre...

© RIPRODUZIONE RISERVATA