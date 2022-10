Michelle Hunziker e Trussardi: ritorno di fiamma?/”Lui scrive ad un’Uomini e donne..”

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi al centro del gossip: reunion dopo la separazione?

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono al centro dell’attenzione mediatica, per il gossip che li vedrebbe al centro di un presunto ritorno di fiamma, presumibilmente ostacolato da una dama di Uomini e donne. Il pettegolezzo che vedrebbe i due ex consorti protagonisti di un sospetto riavvicinamento nasce tra le pagine di Chi magazine, ma sarebbe presto smentito da un intervento social di Michelle Hunziker, che tra le Instagram stories rilascia sibillina un messaggio, palesandosi divertita: “Io che leggo i giornali in questi giorni…GOOD NEWS: NO NEWS !!! Anche in questi giorni nonostante l’output delle notizie che leggo sia positivo c’è sempre comunque la necessità di buttarci sopra un cono d’ombra. Mah….“, fa sapere nel dettaglio Michelle. E a farle eco, Trussardi: “Io che leggo i commenti” Che la conduttrice voglia mettere a tacere il pettegolezzo di Chi?

Eppure la foto condivisa dagli storici consorti via Instagram stories, del quartetto familiare che i due ex (o ritrovati ex) formano con le figlie Sole e Celeste farebbe ben sperare in un ritorno di fiamma tra i genitori vip. Questo, nonostante il flirt fugace che ha tenuto per diversi mesi la conduttrice di Striscia la notizia vincolata all’ex concorrente del Grande Fratello e medico chirurgo ortopedico, Giovanni Angiolini. E nel frattempo Amedeo Venza, beninformato del gossip, lancia via social l’indiscrezione secondo cui Tomaso Trussardi avrebbe avviato una liaison epistolare con una dama storica di Uomini e donne, presumibilmente “terza incomoda” tra i coniugi vip.

Amadeo Venza lancia lo spiffero inaspettato sulla “terza incomoda” tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

“Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”, fa sapere la voce dell’esperto di gossip. Un’indiscrezione da prendersi con le dovute pinze. Ma chi potrebbe celarsi dietro l’identità top secret della dama di Uomini e donne? Pamela Barretta, appunto ex volto del programma del pomeriggio di Canale 5, sarebbe particolarmente vicina al blogger. Sarà lei? Resta da capire chi potrebbe rivelarsi la “terza incomoda” tra i due coniugi vip, freschi di separazione e non é un’ipotesi azzardata che la dama top secret o una tra le papabili sostitute della Svizzera naturalizzata italiana nel cuore del rampollo possa rivelarsi Valentina Autiero, che di recente ha segnato la sua uscita di scena dal trono over.

