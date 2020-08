Michelle Hunziker: “Ecco come si riconosce il vero amore”/ Dedica a Tomaso Trussardi

Anche per Michelle Hunziker è tempo di vacanza. La conduttrice è ufficialmente in pausa fino a settembre e ha scelto l’Alto Adige per rilassarsi un po’. Di certo non da sola: con lei c’è il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste. Assieme ai suoi grandi amori la conduttrice si prepara a trascorrere giorni immersa nella natura, tra le cascate di Riva, in Valle Aurina. Nelle ultime ore ha però deciso di rispondere ad alcuni fan su un argomento molto importante e dedicato: l’amore. Alcuni follower hanno infatti chiesto alla Hunziker come si possa riconoscere il grande amore. La romantica e alquanto inattesa risposta della conduttrice è diventata virale.

Michelle Hunziker e la dedica d’amore al marito Tomaso

“Spesso mi chiedete come si fa a riconoscere il vero amore – ha scritto Michelle Hunziker in un lungo post pubblicato su Instagram -. Il giorno che vi sveglierete accanto alla persona che pensate d’amare osservatela bene mentre dorme, in quel momento così intimo, così vulnerabile… guardatela bene.” Così continua: “Sentirete il cuore che si riscalda, dovreste provare una tenerezza incredibile nell’osservarla. Vi renderete conto di amare ogni millimetro di quel corpo che vedete, vi verrà di baciargli gli occhi, la fronte, il naso, le dita di quelle mani che sanno come farvi stare così bene, di accarezzargli i capelli, ma non lo farete solo perché sarebbe un peccato incredibile svegliarla”. Parole di grande amore che, nel suo caso, hanno un destinatario ben preciso: suo marito Tomaso Trussardi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA