Michelle Hunziker/ “Ecco quando a 19 anni Antonio Ricci mi affidò Paperissima”

Michelle Hunziker è uno dei volti storici di Paperissima: ha condotto ben cinque edizioni al fianco di Gerry Scotti. La sua avventura è iniziata nel ’97, poi si è ripetuta ogni due anni dal 2004 fino al 2013. Un programma che con i suoi errori in tv e le sue gag ha intrattenuto il pubblico italiano per diversi anni e che ritornerà sul piccolo schermo di Canale 5 nella prima serata di oggi, giovedì 24 aprile 2020. Uno show importante soprattutto per Michelle, visto che la sua popolarità nella tv italiana inizia proprio con la sua conduzione al fianco del Gabibbo. Anche se in realtà il primo lavoro risale al ’95, quando è apparsa sotto la guida di Scotti e Gabriella Carlucci in Buona Domenica. “Ho avuto la fortuna di incontrare uno come Ricci che mi ha sempre sostenuto fin da quando, a 19 anni, mi ha affidato Paperissima“, ha detto Michelle diverso tempo fa a Il Corriere della Sera. Il suo arrivo nella scatola magica però non è stato semplice: “Agli esordi ho combattuto per non farmi spogliare. Volevano cucirmi addosso il ruolo di donna sexy, poco parlante“. E la Hunziker invece ha saputo ritagliarsi uno spazio tutto suo nello spettacolo del Bel Paese, diventando in poco tempo una delle presentatrici più amate dai telespettatori.

Michelle Hunziker, video: la conduttrice vittima de Le Iene

Michelle Hunziker non poteva che diventare la prima vittima de Le Iene. Anche se si trova in quarantena, la conduttrice è finita nel mirino del programma firmato Mediaset: uno scherzo organizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis e con la complicità della figlia Aurora Ramazzotti. Quest’ultima infatti le ha rivelato di aver scoperto che il fidanzato Goffredo Cerza la stava tradendo con una delle sue amiche. E non una a caso ma proprio Sara Daniele, la figlia del cantautore Pino Daniele e che in questi giorni sta vivendo l’isolamento con la Hunziker, Tomaso Trussardi e le altre figlie della coppia e persino Goffredo. Ovviamente il tutto è stato documentato dalle microcamere che Aurora aveva piazzato in casa. Anche i fan di Michelle però hanno contribuito pur essendo ignari, grazie ai commenti dubbiosi scritti sotto ad una foto in particolare pubblicata dalla Hunziker qualche giorno prima. Nello scatto infatti Goffredo abbraccia la gamba di Sara, un gesto che ha subito insospettito qualcuno. “Lui mi ha fatto notare questa cosa”, ha detto però Michele al marito, “tutti quelli che vedono del marcio in questa cosa è perchè loro sono maligni”. Nella fase iniziale, la conduttrice svizzera ha cercato di minimizzare tutto, ma poi si è dovuta arrendere all’evidenza. Soprattutto quando la figlia le ha riferito di aver notato degli strani comportamenti fra il fidanzato e l’amica. “Ma è solo perchè in questo momento”, ha risposto Michelle, “voi non è andate d’accordo e lui va da Sara a chiacchierare, ma non c’è nulla di maligno. […] Non lo farebbe mai“. Clicca qui per guardare il video di Michelle Hunziker.



