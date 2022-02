Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, perché si sono lasciati?/ “Io ho scelto loro”

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno fatto sognare per anni con il loro amore ed è per questo che molti non hanno nascosto il dispiacere nel momento in cui i due hanno annunciato la rottura. Nei mesi successivi al loro addio il cantante aveva iniziato a incidere una serie di canzoni da cui traspariva in maniera piuttosto evidente la sua sofferenza, al punto tale che molti fan si sono “schierati” in modo quasi naturale dalla sua parte comprendendo come fosse difficile per lui innamorarsi di un’altra donna.

E ora che la showgirl ha chiuso il suo matrimonio con Tomaso Trussardi non è mancato chi si augura possa esserci tra loro un ritorno di fiamma. Questa idea è stata alimentata, almeno in parte, dal cantautore romano, che ha manifestato la sua solidarietà alla sua ex, oltre a ribadire di volerla aiutare qualora ne avesse bisogno.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: quali sono stati i motivi del loro addio?

A distanza di tempo, Michelle ed Eros sono riusciti a mettere da parte ogni dissapore e hanno ora un ottimo rapporto. Non a caso, il cantante sarà al fianco della ex moglie in occasione del suo primo one woman show, dal titolo “Michelle Impossible“, in onda su Canale 5. E ora che avremo la possibilità di rivederli sereni non può che essere naturale chiedersi quale sia il motivo che li ha portati a prendere strade diverse.

Determinante è stata la setta a cui la showgirl si era avvicinata in un momento difficile della sua vita. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”. Lei non era quindi più padrona della sua quotidianità e finiva così per trascorrere tutto il suo tempo libero insieme alla “maga” Clelia e al suo gruppo dei “Guerrieri della luce” – aveva raccontato lei all’amica Silvia Toffanin a ‘Verissimo’.

Nemmeno trascorrere le feste insieme alle persone a lei più care era possibile: “Chiamavo festosa Aurora, in vacanza col papà, fingendo di avere gente a cena, per poi passare il resto della sera in silenzio. Minavano la mia autostima dicendomi che non avevo talento e che avevo successo solamente perché avevo intrapreso questo percorso spirituale”La setta filtrava le chiamate: mia mamma veniva sempre respinta”. Ma fortunatamente quel brutto periodo è ora finalmente alle spalle.



