Un bacio di Michelle Hunziker all’ex marito Eros Ramazzotti ha fatto impazzire il gossip: ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Certi amori fanno dei giri immensi, come si suol dire, e poi tornano al punto di partenza perché non c’è posto migliore di casa, no? Eppure a volta è solo fumo negli occhi che non porta a nulla tranne ad alimentare quella macchina famelica del gossip che tritura tutto non guardando in faccia niente e nessuno. Nelle ultime ore ne sta impazzendo uno che ha dell’incredibile: possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti?

E da cosa nasce questa notizia? Da alcuni dettagli che si possono vedere dalle foto pubblicate dal magazine Diva&Donna dove la conduttrice dà un bacio sulla guancia al cantante, con un affetto sincero che traspare dal suo volto. Soltanto un’amicizia nata dalle ceneri di un amore che non funzionava più oppure c’è qualcosa di più profondo sotto?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: amicizia profonda oppure c’è un ritorno di fiamma?

A metà degli anni ‘90 un Eros Ramazzotti già affermato come cantante dopo il suo exploit conobbe una ragazza che da quel momento in poi sarebbe stata una beniamina del pubblico ovvero Michelle Hunziker. Il loro è stato un colpo di fulmine a cui è seguito un matrimonio da favola e la nascita di Aurora. Peccato che poi nel 2002 è arrivata la separazione e soltanto nel 2009 il divorzio ufficiale. Poi entrambi si sono rifatti una vita. Basti pensare a lei che ha sposato Tomaso Trussardi salvo poi lasciarsi anche con lui.

Ora si mormora di un loro possibile ritorno di fiamma, anche se si sa da un po’ di tempo che la conduttrice Mediaset è attualmente legata all’imprenditore Nino Tronchetti Provera. Invece il cantante dopo la fine della sua relazione con Dalila Gelsomino pare che sia attualmente single. Forse la loro è soltanto un’amicizia che affonda le radici in un sentimento profondo che hanno provato in passato e che ora si è semplicemente modificato.