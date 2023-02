Michelle Hunziker, ex moglie Eros Ramazzotti/ L’ultima dolce dedica fa sognare i fan

Michelle e il legame indissolubile con Eros Ramazzotti e la figlia Aurora

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti rappresentano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Benché i due non stiano più insieme da un bel pezzo e si siano rifatti una vita, sono ancora molto uniti e amorevoli l’uno nei confronti dell’altra. Tangibile la sintonia e il feeling che scorre tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, oggi impazienti di diventare nonni per la prima volta. La figlia Aurora, infatti, è in attesa di un maschietto e non manca ormai moltissimo alla nascita del pargolo. “Mio nipote sarà il mio tesoro”, ha confidato spontaneamente la conduttrice italo svizzera al settimanale Chi. “È l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato”, ha spiegato Michelle a proposito del nipotino in arrivo.

“Ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due, a parole non si può spiegare”, le dichiarazioni della bellissima Michelle, che respira sempre più a pieni polmoni il grande amore in famiglia. Complice anche la ritrovata sintonia con Eros, una persona che stima profondamente e con cui, di fatto, ha costruito una splendida famiglia. “Lei è stata il mio grande amore”, ha detto lui a Mara Venier, solleticando le speranze dei fan che sperano sempre in un ritorno di fiamma.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, complicità alle stelle, così i fan sognano ad occhi aperti

Probabilmente Michelle ed Eros non torneranno mai insieme, hanno preso strade sentimentali diverse. Ma la stima e l’amore sono rimasti intatti, anzi si sono rinforzati. “Per noi è la normalità e dovrebbe essere così per tutti quelli che non stanno più insieme. Quando due si lasciano non devono fare la guerra tutti i giorni. Perché l’amore e l’affetto ci saranno sempre, sia quando ci sono i figli che quando non arrivano”, ha spiegato Eros Ramazzotti.

E a confermare la sua tesi, le splendide immagine dei giorni scorsi, in cui Michelle ed Eros sono stati pizzicati insieme per le strada di Milano. Tra sorrisi, complicità e grande risate, il cantante e la sua ex moglie si sono divertiti a dialogare coi fan, mentre il celebre cantautore pronuncia i versi “più bella cosa non c’è unica come sei, immensa quando vuoi, grazie di esistere“, guarda caso i versi dedicati proprio alla sua Michelle tanti anni fa.

