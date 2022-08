Michelle Hunziker fa gli addominali in cucina/ Il video tutorial fa impazzire il web: ‘merito’ di mamma Ineke

Michelle Hunziker insieme a Ineke: mamma e figlia collaborano per un simpatico video TikTok…

Michelle Hunziker quest’estate è senza dubbio al centro di numerosissimi gossip. A inizio estate era uscito lo scandalo della sua prima vacanza di passione con la nuova fiamma, Giovanni Angiolini. Poi, nelle ultime settimane, un nuovo scandalo l’ha riguardata: quello di un possibile riavvicinamento con l’ex marito, il celebre cantante Eros Ramazzotti. Questa volta però a portala al centro dell’attenzione non sono state le sue frequentazioni ma un simpatico siparietto TikTok che ha realizzato in collaborazione con sua madre: la signora Ineke, che a ottobre compierà 79 anni.

Si sa Michelle è estremamente sportiva, ha un fisico a dir poco mozzafiato e da anni si impegna in diversi sport che non fanno che scolpire il suo fisico perfetto. Anche il video TikTok, diventato in questi giorni virale, riguarda in qualche modo uno sport… Michelle infatti mostra un modo atipico di fare gli addominali, il tutto mentre cucina! Ma cosa succede nel video? La didascalia riporta: Le mamme… hanno sempre ottimi consigli per te, con hashtag ad accompagnare: mammaefiglia e fitnessmotivation

Il tutorial “tutto matto” di Michelle Hunziker: tutti i modi stravaganti di fare gli addominali mentre si cucina…

È così che con il suo matto tutorial, il video TikTok di Michelle Hunziker, è diventato virale. Ma cosa succede? Nel primo frame si vede Michelle, bellissima come sempre, seduta davanti a un bicchiere d’acqua, che sbuffando dice: “Mamma mia che stanchezza… Ma come mai secondo te mami?”. Mamma Ineke, da fuoricampo, risponde prontamente: “Perché tu ti allenti troppo”, continuando poi: “lo sanno tutti che gli addominali si fanno in cucina e non in palestra…” Ecco allora che il simpatico tutorial prende il via: Michelle Hunziker si mostra intenta fare addominali in modi a dir poco stravaganti!

Eccolo allora intenta a tagliare le carote nella posizione della plank, con la pancia sopra ai fornelli, segue poi l’esercizio degli addominali su sedia mentre apre e chiude e il forno, e infine da sdraiata alza e abbassa le gambe mentre è intenta a tagliare una mela. La conclusione? Mamma Ineke chiede sbalordita: “Ma che cazzo stai facendo?”. La conduttrice risponde: “Mi hai detto che gli addominali vanno fatti in cucina”. Ecco allora che la signora la riprende ancora: “Ma io devo avere una figlia proprio deficiente”. Michelle allora si lascia a una grassa risata e dice: “Un po’ è vero” .













