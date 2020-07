Michelle Hunziker “fidanzato di Aurora? Meraviglioso”/ “Ho conosciuto Goffredo…”

Michelle Hunziker è una “suocera” innamorata del fidanzato della figlia Aurora Ramazzotti. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, infatti, la Hunziker si è lasciata andare spendendo delle dolci parole per il Goffredo Cerza che, da quasi tre anni, ama e rende felice la figlia Aurora, la sua primogenita con cui è cresciuta e ha imparato tanto. Con Goffredo e Aurora, Michelle Hunziker ha trascorso il periodo del lockdown. Durante la quarantena ha avuto modo di conoscere meglio Goffredo e, vivendolo nella quotidianità, ha scoperto un ragazzo meraviglioso. “Grazie al lockdown tutti insieme a casa mia a Bergamo ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo meraviglioso”, ha raccontato la showgirl che, per ora, esclude la possibilità di avere il quarto figlio avendo già abbastanza le giornate piene dovendosi occupare di due bambine e di una 23enne.

Michelle Hunziker conquistata dal fidanzato di Aurora: “l’ho conosciuto meglio”

Michelle Hunziker e Goffredo Cerza si conoscevano già. Tuttavia, trascorrere insieme il periodo del lockdown ha permesso ad entrambi di scoprirsi e conoscersi ancora meglio. Quando la quarantena è finita, la conduttrice ha approvato totalmente il fidanzamento di Aurora che, a 23 anni, sta vivendo una storia importante. La Hunziker, già lo scorso anno si era lasciata andare a delle riflessioni sulla storia d’amore tra la sua Aury e Goffredo Cerza. “Sono troppo teneri insieme e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” Io piango solo a pensarlo invece ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio”, scriveva lo scorso anno la Hunziker complimentandosi poi con i genitori di Goffredo per l’educazione con cui l’hanno cresciuto. Un fidanzamento, dunque, che ha già ottenuto la benedizione di mamma Michelle.



