Michelle Hunziker potrebbe ritrovarsi senza programmi nella prossima stagione televisiva. Il motivo? Per la prima volta dopo anni, Mediaset ha deciso di rivoluzionare il suo palinsesto, apportando cambiamenti significativi. A partire dal 14 luglio, Canale 5 cambierà la fascia dell’access prime time, con l’introduzione de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Sarabanda con Enrico Papi nella fascia preserale. Ovviamente, la decisione è dovuta al drastico calo di ascolti del tg satirico, che negli ultimi mesi è stato costantemente doppiato da “Affari Tuoi” su Rai 1.

Questa pausa, però, non segna la chiusura definitiva della trasmissione, bensì il programma di Antonio Ricci tornerà a novembre con una versione più moderna. A tal proposito, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di una vera e propria “staffetta” estiva, pensata per rinnovare il format. Nel frattempo, anche Paperissima Sprint verrà spostato su Italia 1, liberando spazio su Canale 5 e contribuendo al restyling della fascia preserale. Si tratta chiaramente di un cambiamento importante che potrebbe lasciare la Hunziker, storica conduttrice di Striscia, a mani vuote.

Michelle Hunziker a mani vuote nella prossima stagione televisiva? La verità

Nelle ultime ore, la pagina X “La TV!” ha lanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del web. Di cosa si tratta? Michelle Hunziker, secondo quanto riportato, potrebbe non essere coinvolta in alcun programma nella prossima stagione televisiva. “Hunziker nella prossima stagione tv potrebbe non condurre nessun programma“, si legge nel post, che ha generato reazioni molto contrastanti tra gli utenti.

A smentire subito i rumors ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha bollato la notizia come una fake news, lasciando invece intendere che la conduttrice sarà regolarmente presente nei palinsesti Mediaset anche nel 2025. A questo punto, non resta che attendere conferme ufficiali per scoprire quali progetti televisivi attendono Michelle nella prossima stagione.

