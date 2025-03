Eros Ramazzotti e Tommaso Trussardi sono gli ex storici per eccellenza di Michelle Hunziker. Con il primo ha vissuto una splendida fiaba, impreziosita dalla nascita della figlia Aurora. Fu proprio alla modella italo svizzera che Eros Ramazzotti dedicò uno dei suoi brani più amati di sempre: Più bella cosa. La coppia non a caso ha sempre destato grande simpatia nei fan e anche in tempi recenti qualcuno sperava che potesse esserci un ritorno di fiamma. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono in ottimi rapporti, ma ovviamente entrambi hanno voltato pagina e difficilmente il desiderio dei fan potrà vedere la luce.

Questo nonostante le splendide parole che entrambi si riservano puntualmente a vicenda. Michelle, parlando del suo ex marito Eros, aveva ammesso di essere ancora legatissima a lui “perché c’è sempre per me e io sempre ci sarò per lui”.

La conduttrice tv è stata sposata anche con Tomaso Trussardi, dal 2014 al 2022, ma in questo caso non è del tutto chiaro come si siano evoluti i rapporti dopo la rottura. Di sicuro l’alchimia che oggi regna con Eros è lontana anni luce nel rapporto con Tommaso, ma non è detto che in futuro le cose possano cambiare positivamente. Oggi però Michelle Hunziker sembra nuovamente felice tra le braccia di Alvise Rigo, con la consapevolezza di non voler più soffrire.per amore.

In una intervista rilasciata al quotidiano tedesco Spiegel ha infatti confessato di non essere più disposta a stare male per amore. “Voglio sentirmi donna, amo i complimenti. Mi piace l’uomo galante”, le parole di Michelle Hunziker. Ingredienti che evidentemente erano venuti a mancare nella sua iultima relazione.