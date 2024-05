Michelle Hunziker ha un fidanzato?/ La showgirl glissa: “non saprei dove metterlo!”

Single e felice. Altro che fidanzato: nella vita di Michelle Hunziker non c’è nessuno! A confermarlo è stata proprio la showgirl e conduttrice pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con la prima edizione di “Io Canto Family”. La bellissima Michelle è felicemente single e non lo nasconde; anzi la Hunkiker ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha smentito tutte le voci su un possibile nuovo amore chiarendo di essere molto concentrata sulla vita professionale e sulla sua famiglia. “Sono concentrata su Cesare, Sole, Celeste, Auri” – ha detto la showgirl a Silvia Toffanin che a Verissimo le avevo fatto una domanda sulla sua vita privata. La conduttrice è contenta così ed è molto presa dal lavoro, ma anche dalle figlie e dal nipotino Cesare nato dall’amore della primogenita Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza.

Non solo, la Hunziker ha anche aggiunto parlando di ipotetico fidanzato di essere indaffarata anche con: “Leone, Lilly, Odino. Io ho un menage familiare…” ossia i suoi amati cagnolini.

Nessun fidanzato quindi nella vita di Michelle Hunziker, mamma e donna in carriera. A smentire categoricamente ogni gossip sulla sua vita privata e sentimentale ci ha pensato proprio la showgirl precisando di essere presa dalla famiglia, ma anche dal lavoro. “Poi c’è il lavoro. Non saprei dove metterlo un povero cristiano” – ha detto la Hunziker da Silvia Toffanin a Verissimo confessando di essere contenta così e di essere felice e serena.

In passato la showgirl ha vissuto un flirt con Alessandro Carollo, osteopata romano con cui è uscita diversi mesi. I due erano usciti allo scoperto con un post pubblicato sui social. Proprio Carollo aveva scritto: “Come un tuono… Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare” confermando l’inizio di qualcosa di bello. Alla fine il tuono è durato giusto un attimo, visto che i due si sono lasciati!











