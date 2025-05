Più bella e in forma che mai, Michelle Hunziker è pronta a condurre la finale dell’Eurovision Song Contest 2024 questa sera a Basilea. Al suo fianco ci saranno le persone a lei care, come la figlia, Aurora, e le due bambine nate dal matrimonio con Tomaso Trussardi, poi finito. E chissà che a fare il tifo per lei non ci sia anche qualche uomo speciale. Quello che in tanti si chiedono, infatti, è: Michelle Hunziker ha un fidanzato? Di recente la showgirl e presentatrice di gran successo è stata paparazzata con un uomo, un noto imprenditore. Ma di chi si tratta? E soprattutto, tra loro c’è qualcosa?

Michelle Hunziker è stata paparazzata insieme a Stefano Rosso, figlio del patron della Diesel nonché ex compagno di Francesca Chillemi. La conduttrice è stata spesso vista in compagnia del noto imprenditore e come spiegato da Diva e Donna, che li ha fotografati più volte per le strade di Milano, con loro c’è spesso anche Rania, la figlia che lui ha avuto dalla Chillemi. Non sappiamo se i due siano solamente amici o se ci sia del tenero tra di loro. Il fatto che Rania sia spesso con loro potrebbe indicare che ci sia del tenero e che questa storia sia anche piuttosto avanzata, considerando che lei conosce già la figlia di lui.

Michelle Hunziker ha un fidanzato? La verità su Stefano Rossi…

Michelle Hunziker è stata paparazzata di recente con Stefano Rosso ma non soltanto. A febbraio, infatti, si erano diffuse alcune voci su una possibile relazione con Alvise Rigo, rugbista. I due si sarebbero conosciuti durante un evento organizzato da Giorgio Armani a Saint Moritz e avrebbero passato diversi giorni insieme. “Tra la showgirl e l’attore, modello ed ex rugbista è stata intesa al primo sguardo. Alvise e Michelle sono stati sempre insieme” scriveva allora il settimanale “Chi”.