Michelle Hunziker torna protagonista nel gossip, la conduttrice svizzera che presto troveremo alla guida dell’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, è finita ancora una volta sotto i riflettori. Il cuore della nota presentatrice Mediaset è tornato a battere negli ultimi tempi, di recente Michelle Hunziker è stata pizzicata in compagnia di ben quattro uomini. Uno di questi è Tronchetti Provera e successivamente con Ugo Brachetti, poi una scampagnata in montagna con Alvise Rigo e ancora a spasso per Milano con Stefano Rosso, ex marito di Francesca Chillemi, e sua figlia.

Per gli esperti di gossip tra i quattro “pretendenti” solo uno sarebbe l’uomo che sta facendo battere di nuovo il cuore della conduttrice svizzera dopo il gong finale della storia con il fisioterapista Alessandro Carollo. Chi sarà tra questi? Per il momento Michelle Hunziker non si è sbilanciata o espressa sulla questione. Chissà che prossimamente non decida di farlo, uscendo allo scoperto sulle questioni di cuore.

Michelle Hunziker e l’uomo ideale: “Deve sapermi fare battere il cuore”

Qualche settimana fa, Michelle Hunziker ha tracciato un identikit dell’uomo ideale, quello che si augura di poter avere al suo fianco per il resto della vita dopo le esperienze passate finite male. Chi le avrà fatto battere di nuovo il cuore? Forse l’uomo ideale che Michelle ha descritto mesi fa sulle colonne del settimanale tedesco Der Spiegel: “Vorrei un uomo galante, che mi corteggi e mi faccia sentire protetta”.

Da Eros Ramazzotti a Tomaso Trussardi, passando per altri flirt come quello con Alessandro Carollo e Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker adesso ha le idee più chiare che mai e sa cosa aspettarsi dalla vita, capace sempre di sorprendere al momento meno atteso.

