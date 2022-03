Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Bacio con Giovanni Angiolini ex GF/ Foto-scoop del “Bunte”

Michelle Hunziker ha già dimenticato Tomaso Trussardi con un nuovo amore?

Che Michelle Hunziker stia vivendo un periodo d’oro è fuori dubbio, la conduttrice infatti dopo il grande successo del suo show Michelle Impossible si sta godendo il meritato riposto in vacanza, anche per dimenticare le disavventure amorose, la rottura con Tomaso Trussardi, di cui è stata protagonista poco prima del programma andato in onda su Canale 5.

Michelle Hunziker dopo Tomaso Trussardi un nuovo amore?/ "Sono aperta"

La Hunziker, dopo la fine del suo matrimonio durante un’intervista a Chi aveva ammesso di essere sempre pronta a vivere una nuova storia d’amore confessando: “Sono aperta a quello che mi vogliono far arrivare dal cielo, ho tante persone lassù che mi vogliono bene e che si staranno organizzando”.

Michelle Hunziker, il “Bunte” svela il bacio con Giovanni Angiolini ex Grande Fratello

A quanto pare la ruota dell’amore di Michelle Hunziker è girata davvero velocemente a tal punto che Whoopsee, intercettando una notizia dal settimanale tedesco di attualità “Bunte” ha scoperto che la donna abbia già trovato, a sorpresa, un altro uomo con il quale trascorrere una vacanza in serenità.

Michelle Hunziker "Tomaso Trussardi? Ho perdonato lui e me"/ "Per le nostre figlie…"

Michelle Hunziker, a soli due mesi dalla notizia della separazione, sarebbe stata vista passeggiare in Sardegna mano nella mano con l’ex gieffino Giovanni Angiolini. Stando a quanto riportato dal settimanale tedesco Michelle Hunziker avrebbe scambiato con l’ex gieffino un tenero bacio. Arriverà presto una conferma ufficiale?

