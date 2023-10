Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato?/ La segnalazione gossip: “Siamo tutti curiosi di sapere chi è”

Michelle Hunziker ha trovato un nuovo amore? L’indiscrezione

Michelle Hunziker è attualmente impegnata a prendersi cura del suo nipotino Cesare, che la figlia Aurora ha dato alla luce diversi mesi fa. La conduttrice, nonostante due divorzi alle spalle però, non vuole rinunciare all’amore: “Ho 46 anni, non credo che la mia vita sia finita. Non sto cercando una relazione ma se arrivasse ne sarei felice. Certo, chi si prende me si accolla un bel carrozzone con tre figli, un nipote, due ex mariti” aveva dichiarato nel corso di un’intervista.

Sembra proprio che Hunziker abbia un nuovo amore, almeno così ha lasciato trapelare Deianira Marzano che, sui social, ha condiviso la soffiata: “Beh se così fosse siamo tutti curiosi di sapere chi è. Almeno una ventata di fresco considerando che qui sopra ormai si parla sempre delle stesse cose“. Al momento di questo fantomatico compagno non si sa ancora nulla, ci saranno presto aggiornamenti?

La conduttrice svizzera, ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato a lungo della separazione da Tomaso Trussardi, smentendo un ritorno di fiamma: “Sono del segno dell’Acquario, consapevole che le cose certe volte prendono pieghe che vanno al di là della tua volontà. Serve elasticità emotiva per accettarlo e adattarsi, anche per il proprio bene. Quando due compagni salgono su due macchine diverse, se vanno alla stessa velocità va tutto bene, ma se uno accelera alla prima curva chi resta indietro non vede più l’altro. Capita di perdersi…”

E ancora: “Quando arriva il momento in cui ti rendi conto che la coppia amorosa non può più andare avanti, resta quella genitoriale e ai bambini spieghi che l’amore per loro va oltre e che la famiglia resterà per sempre. Ogni volta che vado a mangiare con Tomaso o Eros i giornali scrivono ‘ritorno di fiamma’. Invece è semplicemente la volontà di far vivere ai figli ciò che gli spetta“.











