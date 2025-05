Dopo la separazione con Tommaso Trussardi, con il quale è stata sposata per diversi anni e ha avuto anche due bambine, Sole e Celeste, Michelle Hunziker è tornata single e ha avuto diverse storie d’amore, durante però non quanto avrebbe immaginato e sperato all’inizio di queste. La showgirl, conduttrice e modella di origine svizzera, ancora oggi bellissima alla soglia dei quarant’anni, non ha perso la sua capacità di far innamorare gli uomini e gli anni che passano l’hanno resa solamente più attraente. Ma oggi Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? C’è qualche uomo al fianco della splendida conduttrice svizzera, reduce dall’Eurovision Song Contest che si è disputato a Basilea? Andiamo a scoprire qualcosa in più sulla vita vita privata.

Eros Ramazzotti, chi è: nuova compagna, carriera/ Amori del passato: da Michelle Hunziker a Dalila Gelsomino

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Voci su due uomini

Di recente Michelle Hunziker è stata paparazzata con un uomo noto nel mondo dello spettacolo, ma non troppo. Si tratta di Alvise Rigo, ex rugbista e modello. I due sono stati visti insieme a Saint Moritz durante un evento organizzato in vista di una sfilata di moda. Secondo i presenti, tra Michelle e Alvise ci sarebbe una simpatia evidente: i due avrebbero passato quei giorni insieme, molto vicini. Non è chiaro però se ci sia stato altro: a chi li ha visti insieme sono sembrati molto affiatati ma non è chiaro se la cosa sia andata o meno avanti.

Michelle Hunziker oscurata dalla Rai all’Eurovision 2025?/ La dura polemica

Dunque, Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? La verità è che non sappiamo dire se sia o meno così. La presentatrice svizzera è stata paparazzata anche con Stefano Rosso, ex marito di Francesca Chillemi e figlio del patron di Diesel. Un imprenditore molto conosciuto e apprezzato, visto più volte insieme alla splendida Michelle. Con loro anche la figlia di lui, la piccola Rania. Questo, secondo molti, sta a significare che il loro feeling nasconda già un’aria di famiglia. Sarà davvero così? Staremo a vedere.