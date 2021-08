Bellissima, sorridente e con mille idee per la testa. Tutto questo è Michelle Hunziker, un concentrato di energia ed entusiasmo che si rinnova avventura dopo avventura. E anche in questo periodo di pandemia, difficile per tutti, l’esuberante conduttrice continua a tenere il sorriso sulle labbra. Questo non le impedisce di affrontare con serietà tematiche molto importanti, come quelle legate ai vaccini. In una intervista rilasciata a Oggi, la showgirl ha spiegato la sua posizione, pur senza entrare più del dovuto nel merito: “Secondo me il vaccino è una scelta personale, ognuno deve decidere in coscienza cosa è giusto. Io trovo corretto farlo e l’ho fatto. Quando parlo di “coscienza” intendo proprio il pensare anche agli altri, alla famiglia, alla comunità”, le sue parole. La Hunziker però teme che le notizie contrastanti sul tema possano in qualche modo bloccare la ripartenza: “Sono state diffuse notizie che credo abbiano creato confusione e paura. Molti non si vaccinano perché sono spaventati”.

Michelle Hunziker: “Ho fatto un corso di difesa personale per sentirmi più sicura”

Una notizia curiosa che ha sorpreso i fan di Michelle Hunziker, riguarda la decisione della conduttrice di frequentare un corso di difesa personale. “Voglio sentirmi più sicura e rinforzare la mia muscolatura”, ha rivelato sempre a Oggi. “Da parecchio tempo avevo il desiderio di fare un corso”, confida al noto magazine di gossip.

Intanto, mentre in tv rivediamo le repliche del suo programma All Together Now, Michelle Hunziker si gode le ferie estive con un unico grande obiettivo: rendere felici le sue figlie: “Ogni anno passo un periodo con qualcuno della mia famiglia e andiamo dove desidera. Mi piace molto vedere i sorrisi delle mie tre bimbe e di mio marito”, dice Michelle Hunziker.

