MICHELLE HUNZIKER/ Ho nascosto l’ansia che mi divorava dentro (All together now)

Michelle Hunziker torna con All Together Now e promette scintille. Dopo il successo della prima stagione, il nuovo game show musicale di Canale 5 è pronto a dare il via a una nuova edizione, che accompagnerà i telespettatori nell’arco di tutto il periodo festivo. “Andremo in onda anche a Santo Stefano con una puntata a tema”, spiega Michelle Hunziker in anteprima raggiunta da Tv Sorrisi e Canzoni. “I giudici saranno vestiti da Babbo Natale o da renne e ci sarà tanta musica natalizia come il brano che canteremo io e J-Ax ‘Baby, it’s cold outside’. Vedrete che voce che ha, sembra Frank Sinatra”. Per l’occasione, infatti, la conduttrice e il presidente di giuria hanno fatto le cose in grande, preparando un brano che verrà presentato nel corso dello show: “Adoriamo entrambi il Natale e siamo due teneroni che si emozionano per ogni cosa – spiega Michelle Hunziker – La finale è prevista per il 2 gennaio e in calendario c’è una puntata speciale in cui si sfideranno gli 8 migliori cantanti delle due edizioni”.

MICHELLE HUNZIKER: “HO INCISO UNA CANZONE CON J-AX”

Anche se sarà sul palco di All Together Now per tutto il periodo festivo, Michelle Hunziker non rinuncerà al Natale. Le feste sono infatti una consuetudine indispensabile a casa Trussardi-Hunziker, e il ritorno dello show musicale di Canale 5 non consente alcuna eccezione: “Da tradizione ogni anni a metà novembre io e le mie figlie facciamo l’albero”, svela la conduttrice. “Solo quest’anno Aurora (Ramazzotti, ndr) non c’è stata perché è in radio tutti i giorni. Ma a casa nostra è già Natale. Ho preso un bellissimo calendario dell’avvento in legno, fatto a mano, dove a ogni casella corrisponde a una figurina che si muove al ritmo di una canzoncina natalizia. Dentro ognuna – aggiunge la Hunziker – ho messo dei regalini per sole e Celeste”. Le due bambine, però attualmente sembrano più attratte dal nuovo brano che la loro mamma canterà con J-Ax: “dopo la fase Cremonini ed Elisa ora cantano a ripetizione la canzone che ho inciso con J-Ax per questa edizione di ‘All Together Now’ e che uscirà a breve”.

MICHELLE HUNZIKER: “È ARRIVATO IL MOMENTO DI STARE BENE”

Michelle Hunziker sta attraversando una fase molto positiva della sua vita. Colonna sonora di questo successo è “Cambiamenti”, di Vasco Rossi, che accompagna quello che per lei, potrebbe definirsi a tutti gli effetti come un piacevole cambio di rotta. “Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore”, svela Michelle Hunziker nell’intervista concessa a Solange Savagnone per Tv Sorrisi e Canzoni. “Ho deciso che è arrivato il momento di stare bene. Quando nella vita sei abituato ad affrontare le prove più dure – spiega la conduttrice di All Together Now – senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, e arrivano dei momenti più belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. Invece no – conclude Michelle Hunziker – bisogna viverli appieno ed essere felici, come lo sono io ora”.



