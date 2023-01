Michelle Hunziker, il 2023 parte con l’ex Tomaso Trussardi/ Pose sexy in bikini

Michelle Hunziker immortalata a Bolzano: il motivo é la nuova vacanza e…

Michelle Hunziker torna al centro del gossip per le immagini in esclusiva sul nuovo nonché primo numero datato 2023 di Chi magazine. Il giornale diretto da Alfonso Signorini ha immortalato in esclusiva assoluta la conduttrice TV Mediaset dai lunghi capelli biondi mentre si trovava a Bolzano. Più precisamente, Michelle Hunziker é stata paparazzata a San Cassiano, in particolare alle prese di un tuffo nelle acque calde, abbracciata dalla suggestiva bellezza paesaggistica delle montagne. Così come mostrano le foto mozzafiato di Chi, che nel nuovo numero ritrae Michelle mentre sfoggia una forma fisica invidiabile in un succinto bikini bianco, dando così il benvenuto al nuovo anno. L’occasione che vede la conduttrice TV concedersi un bagno dagli scatti e un post via Instagram bollenti é un viaggio volto a celebrare la fine di un 2022 e l’inizio del nuovo anno 2023 segnato da un grande evento, quello della gravidanza in corso di Aurora Ramazzotti. La primogenita di Michelle Hunziker e l’ex marito Eros Ramazzotti darà a breve alla luce il primo figlio maschio e nel mezzo dei mesi della sua gravidanza, intanto, si concede una vacanza natalizia nella famiglia allargata di Michelle Hunziker.

Insieme ad Aurora e alla mamma conduttrice svizzera naturalizzata italiana, finita al centro del gossip per la recente separazione ufficializzata con il secondo marito, si intrattiene a Bolzano anche quest’ultimo Tomaso Trussardi, insieme alle figlie avute da Michelle Hunziker. Insomma il 2023, per la mamma e futura nonna vip inizia con una Big reunion della famiglia allargata.

La conduttrice tv attende impaziente il primo nipote

Nel frattempo, la promessa nonna vip dalla silhouette marmorea si dice in trepidante attesa in vista della nascita del nipotino: “Lui sarà il mio tesoro, ogni volta che ci penso mi emoziono, questa gravidanza che sta vivendo la mia Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due… È qualcosa che a parole non si può spiegare più di tanto”, é la dedica social di Michelle Hunziker al nascituro che attende in grembo Aurora Ramazzotti.

