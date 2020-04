Michelle Hunziker “Il mio c*lo? Una condanna”/ “Tutti riconoscevano solo quello…”

Pubblicità

Michelle Hunziker ospite di “The orchite show” di Fabio Volo si racconta in una lunga diretta Instagram. In particolare la showgirl svizzera ha rivelato una trauma vissuto durante i primi anni della sua carriera nel mondo dello spettacolo. La Hunziker, infatti, è arrivata alla ribalta negli anni ’80 posando per una importantissima campagna pubblicitaria di intimo che le ha regalato la grandissima popolarità. Il suo lato b campeggiava su tutti i cartelloni pubblicitari diventando il sogno erotico di milioni di italiani. A distanza di diversi anni la showgirl ha raccontato di aver vissuto quel periodo come un trauma visto che la gente non la riconosceva di faccia, ma bensì dal di dietro. “Lo sai che sono entrata nel mondo dello spettacolo da dietro, proprio con il di dietro” ha detto la Hunziker in collegamento via Instagram con Fabio Volo. Le parole della showgirl hanno fatto ridere il conduttore e scrittore, ma la Hunziker poco dopo ha precisato di averci vissuto male quella cosa. Del resto, ricordiamo, Michelle aveva appena 17 anni e sicuramente non sarà stato facile vivere una cosa di questo tipo.

Michelle Hunziker: “ho avuto il trauma che per anni mi riconoscevano solo da dietro”

Il debutto di Michelle Hunziker nel mondo dello spettacolo se lo è portato dietro per tantissimi anni. Nonostante la grande fama e popolarità, la bella showgirl, durante una chiacchierata condivisa con Fabio Volo durante la terza puntata di “The orchite show”, ha ricordato come non sia stato facile prestare il suo lato B ad una nota campagna pubblicitaria di intimo. “Fabio tu ridi ma ho avuto il trauma che per anni mi riconoscevano solo da dietro” – ha detto la Hunziker sottolineando poi a gran voce “E’ brutto”. Non solo, la Hunziker ha voluto proprio condividere con lo scrittore e conduttore anche alcuni ricordi traumatici di quel periodo della sua vita: “tipo io entravo in un ristorante e non mi riconoscevano poi quando uscivo”. Uno spot che, se da un lato le ha regalato la grande popolarità, Michelle oggi ricorda con un pò di difficoltà. Del resto in occasione di un’altra intervista rilasciata alla stampa, la Hunziker aveva già raccontato come le riprese furono un vero e proprio choc: “sembrava un film porno. Quando ho fatto il provino per questa pubblicità mi ricordo di essere entrata in uno studio, di avere aperto una porta e di aver trovato almeno 500 ragazze bellissime con i pantaloni abbassati e di spalle”.



