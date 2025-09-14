Michelle Hunziker ripercorre la rottura dagli ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, rivelando i rapporti odierni e un auspicio per il futuro

Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi hanno rappresentato, in modo molto diverso, due fasi importanti della vita sentimentale di Michelle Hunziker. Se con il cantante i rapporti sono davvero ottimi, con il celebre uomo d’affari il post relazione è stato più complicato. La conduttrice non ha mai fatto mistero di aver incontrato delle difficoltà dopo la separazione da Trussardi, benché ci fosse e ci sia ancora la volontà di mantenere un rapporto cordiale e sereno.

Michelle Hunziker rompe il silenzio sul fidanzato Nino Tronchetti Provera/ "Voglio proteggere questo amore"

D’altronde come non si fa a voler bene a qualcosa o a qualcuno che è stato così importante? Se lo è sempre chiesto Michelle Hunziker, soprattutto in riferimento ad una delle sue ultime relazioni, quella con Tomaso. “Ci vuole tempo ma bisogna riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”, aveva detto qualche tempo fa la showgirl italo svizzera.

Giudici Io Canto Family, colpo di scena: due nomi bomba in giuria!/ Pubblico in delirio dopo l'annuncio

Michelle Hunziker sugli ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi: “Nessuno è perfetto”

Se con Eros Ramazzotti le cose procedono a gonfie vele, con l’ex marito Tomaso Trussardi non è chiaro che aria tiri. Di sicuro Michelle Hunziker non ha alcuna intenzione di alimentare rancori o rabbie, poiché “nessuno è perfetto e le cose accadono”. Parole pronunciate in una intervista al Corriere della Sera, dove la showgirl ripercorre le tappe amorose più significative della sua vita. “All’inizio c’è il dolore, ma con il tempo se ne va. Io sono sempre molto sincera durante i rapporti…”, continua Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker sorpresa dal fidanzato Nino Tronchetti Provera: il regalo speciale/ L'incontro al bacio

Con il cantante, come dicevamo, c’è grande stima e amicizia, dopo tanti anni l’uno al fianco dell’altro ed una figlia insieme. “Bisogna riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che occorre investire in quello”, ha ribadito Michelle.