Michelle Hunziker, imbarazzo a Michelle Impossibile/ Battuta su Giovanni Angiolini:”Ti ha visto nuda”

Michelle Hunziker in difficoltà al suo show: viene nominato Giovanni Angiolini

Ieri sera Michelle Hunziker ha esordito con la prima puntata di Michelle Impossibile, andata in onda su Canale 5 in prima serata. La conduttrice è stata protagonista di un momento imbarazzante: è stato nominato per la prima volta Giovanni Angiolini, medico sardo con il quale ha avuto un flirt mai confermato ufficialmente.

La comica Katia Follesa, tra una battuta e l’altra, ha menzionato Angiolini facendo dell’ironia davanti a Michelle Hunziker: “Ti dico una cosa, il mio dottore mi ha visto più volte nuda di mio marito” e ancora: “Anche tu… quest’estate il dottore ti ha visto più volte nuda di tuo…” La conduttrice visibilmente imbarazzata, si è alzata e ha finto di andare via. “Ok, me ne vado” ha scherzato la bella presentatrice che, fino ad allora, non aveva mai menzionato il chirurgo con cui è stata insieme diversi mesi. I due hanno rotto alla fine dell’estate, anche se non sono chiari i motivi di questa decisione.

Michelle Hunziker è stata sommersa dalle polemiche a causa della partecipazione dell’ex marito Eros e della figlia Aurora Ramazzotti nel suo show, Michelle Impossibile. La conduttrice, in occasione di un’intervista al Corriere della Sera, ha replicato alle accuse di favoritismo: “Ma quale Parentopoli! Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente“.

E ancora: “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”.

