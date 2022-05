Michelle Hunziker in crisi con Giovanni Angiolini?/ Lei si dichiara single ma..

Michelle Hunziker ha detto addio a Giovanni Angiolini?

Michelle Hunziker ha smentito la relazione con Giovanni Angiolini. Da quando la showgirl ha detto addio al marito Tomaso Trussardi, la sua vita sentimentale è stata al centro di rumors e pettegolezzi. Il Settimanale Chi aveva pubblicato delle foto inequivocabili che la ritraevano in compagnia del medico Giovanni Angiolini. La coppia era stata beccata mentre era in atteggiamenti più che affettuosi e le foto avevano fatto il giro del web. Michelle Hunziker però non ha mai ufficializzato questa relazione e anzi nelle scorse ore ha messo a tacere il gossip professandosi single. Eppure l’esistenza di un legame sentimentale appariva chiaro agli occhi di chi guardava le immagini scattate dai paparazzi. Sul Settimanale Oggi si legge che Michelle Hunziker si dichiara single alle persone più vicine.

Probabilmente Michelle Hunziker ha deciso per il momento di vivere in maniera riservata questo legame senza ufficializzare nulla e avrà deciso di cautelarsi in questo modo. Dalle ultime immagini sembra impossibile pensare che tra loro ci sia una crisi. Nell’ultimo post pubblicato sui social Michelle Hunziker è sibillina: “E finalmente inizio a “sentire”…ciò che davvero conta e cosa non necessita di ulteriore energia da parte mia…respiro, chiudo gli occhi e porto un raggio di luce calda e intensa nel mio cuore…come per magia tutto torna al suo posto…la scala delle priorità è di nuovo limpida….buona notte”. La sua scala delle priorità è cambiata e ha deciso di lasciar perdere l’amore?

Qualche giorno fa Michelle Hunziker ha fatto una dedica inaspettata all’ex marito Eros Ramazzotti. La showgirl svizzera ha annunciato di aver ottenuto la cintura blu di Karate dopo l’esame sostenuto nella palestra di Bologna. Un percorso che l’ha aiutata a scaricare la rabbia dopo la separazione con Tomaso Trussardi. Michelle ha condiviso questa esperienza con i suoi fan: “Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico Shihan Wakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita”.

Poi il ringraziamento ad Eros Ramazzotti che l’ha avvicinata a questa disciplina: “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi di Iron Dojo che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi”. Una dedica che ha scaldato i fan della coppia che vorrebbero rivederli insieme. A febbraio in diretta televisiva un bacio aveva segnato la loro riconciliazione: “Che dire… erano 20 anni che aspettavo questo momento e ne è davvero valsa l’attesa”, ha scritto lei nel giorno successivo, a confermare il ritorno di un rapporti di amicizia.











