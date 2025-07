Michelle Hunziker fa impazzire il web nelle nuove foto pubblicate su Instagram. La celebre conduttrice ha postato una serie di scatti in costume che la mostrando in grande forma e che, in pochi minuti, hanno conquistato migliaia di like e commenti positivi. Ad immortalarla è stata sua figlia Aurora Ramazzotti, con la quale sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza sull’isola di Mykonos, in Grecia. Con loro c’è anche il piccolo Cesare, figlio che Aurora ha avuto da Goffredo Cerza, il suo compagno.

Madre, figlia e nipotino, dunque, si godono una bella vacanza, ma c’è chi si chiede come mai, accanto alla conduttrice, non ci sia la sua dolce metà: Nino Tronchetti Provera. Come mai non è partito con loro? C’è chi avanza le prime avvisaglie di una possibile crisi di coppia, ma pare che la situazione sia ben differente.

Michelle Hunziker in vacanza senza il compagno Nino Tronchetti Provera: cosa sta succedendo

Sono poche le occasioni per godersi la famiglia e, in particolare, l’ultimo arrivato, e Michelle Hunziker non ha fatto mistero di voler trascorrere più tempo insieme a suo nipote. “Un po’ me lo perdo. – ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista rilasciata a Verissimo – Comunque ho il lavoro, sono mamma di due bambine ancora piccole. Voglio vivermelo ancora di più. Ho proprio il desiderio di passare dei momenti con lui, perché crescono velocemente”, aveva inoltre aggiunto. È dunque molto probabile che Michelle abbia deciso di sfruttare la prima occasione utile per trascorrere del tempo completamente immersa nella cura del piccolo Cesare, ovviamente al fianco della figlia Aurora. E tra un bagnetto e l’altro, non è mancato spazio per qualche scatto hot, magari, come fa notare CHI, proprio in dedica al suo compagno.

