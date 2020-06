Michelle Hunziker incinta del suo quarto figlio?/ Lei tace ma in tv si dice che…

Pubblicità

Michelle Hunziker incinta del suo quarto figlio? Non è la prima volta che si parla della possibile gravidanza della showgirl attualmente impegnata con la conduzione di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, ma questa volta a far rumoreggiare i fan e il popolo dei social non è una foto venuta un po’ male tanto da mostrare un pancino sospetto e nemmeno le sue abitudini alimentari che, da quanto possiamo evincere dai social, sono quelle di sempre, ma una rivelazione “choc” che arriva direttamente dalla tv concorrente, dalla Rai e, in particolare, dal factual di Bianca Guaccero, Detto Fatto. Secondo il suo braccio destro Jonathan Kashanian sembra proprio che tutti nell’ambiente sappiano già che Michelle Hunziker sia in dolce attesa del suo quarto figlio e che presto potrebbe annunciare la gravidanza in tv, magari proprio in chiusura del tg satirico.

Pubblicità

MICHELLE HUNZIKER INCINTA DEL SUO QUARTO FIGLIO?