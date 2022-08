Michelle Hunziker incinta di Giovanni Angiolini?/ Il gossip continua: nuovi indizi

Michelle Hunziker incinta di Giovanni Angiolini?

Questa estate si sta rivelando bollente anche dal punto di vista del gossip. Per le tante coppie che si stanno dicendo addio in queste settimane, ce n’è una che sta invece vivendo un momento magico e di grande passione: quella composta da Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Nonostante non sia ancora arrivata la conferma ufficiale dei due con consueta foto di coppia social, che i due stiano insieme è un fatto appurato ed evidente. Ormai, infatti, non si nascondono più: avvistamenti e scatti con i fan sono all’ordine del giorno. E negli ultimi giorni un’indiscrezione ha acceso ancor di più l’attenzione sulla coppia.

È stato il settimanale Chi a lanciare la bomba secondo la quale una tra Michelle Hunziker e sua figlia Aurora potrebbe essere incinta. Sì, ma chi delle due? Nelle ultime ore le possibilità che si tratti di Michelle sono nettamente aumentate.

Michelle Hunziker incinta? Tra gossip e indizi

“Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?”, ha fatto sapere il settimanale CHI. Va ricordato che, proprio qualche giorno prima, Aurora ha smentito la sua presunta gravidanza, dichiarando: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”. Ad oggi non è invece arrivata alcuna smentita da Michelle che, come la figlia, è solita rispondere ai gossip fasulli sul suo conto. Silenzio, al momento, anche da parte di Aurora, che preferisce non immischiarsi negli affari di cuore di sua madre anche se, proprio di recente, la ragazza ha conosciuto Angiolini, presentatole proprio da Michelle. E se fosse perché a breve darà la notizia di un nuovo bebè in arrivo?

