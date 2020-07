Michelle Hunziker/ La dedica d’amore a Tomaso Trussardi: “Sei figo come sempre”

Michelle Hunziker torna in tv con “House Party“, lo show evento trasmesso in replica martedì 7 luglio 2020 in replica in prima serata su Canale 5. Una puntata speciale affidata alla conduzione della showgirl con Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo. Un’inedita coppia che ha coinvolto il pubblico di Canale 5 regalando una serata all’insegna del divertimento e del grande spettacolo. La Hunziker durante la serata ha condiviso più volte il palcoscenico con i tre tenori de Il Volo con cui si esibita in una serie di sketch e ha cantato la canzone “Smile” colonna sonora del film cult “Tempi moderni” scritta dal Maestro del cinema Charlie Chaplin. Intanto mentre su Canale 5 va in onda la replica della casa animata di Canale 5, la Hunziker si gode un weekend di famiglia con il marito Tomaso Trussardi a cui ha fatto una bellissima dedica d’amore. “Sei figo come sempre” ha scritto la bellissima Michelle riprendendo il suo amore che ha reagito dicendola in modo di sfottò “sei una regista mancata, una macchinista mancata”. La replica della Hunziker: tra una risata e l’altra la bella Michelle conferma “sei un figo!”.

Michelle Hunziker vittima di una setta: “entrata senza accorgermene”

Una vita felice quella di Michelle Hunziker: due matrimoni e tre figli. Il primo con Eros Ramazzotti da cui è nata la primogenita Aurora e poi l’incontro e il secondo matrimonio con Tomaso Trussardi da cui sono nate le figlie Sole e Celeste. Una vita apparentemente felice, ma anche la bellissima Michelle ha vissuto momenti di grande difficoltà. La showgirl, infatti, è caduta vittima di una setta capitanata dalla maga Clelia che l’ha circuita facendola allontanare da tutto e tutti. “Sono entrata senza neanche accorgermene, cominciando con delle sedute di pranoterapia per risolvere un problema di alopecia” ha raccontato la Hunziker che è stata completamente risucchiata in questa setta al punto da allontanare la famiglia e i suoi affetti. “Attraverso un ricatto morale, lei cominciò ad allontanarmi e castigarmi” ha confessato Michelle a Verissimo parlando della maga – “mi dicevano che la fortuna della mia carriera dipendeva dal mio percorso di redenzione con loro, non dal mio talento”.

Un periodo davvero assurdo della sua vita visto che ad un certo punto la Hunziker si è fatta manipolare anche dai figli della maga Clelia tagliando i rapporti con tutta la sua famiglia arrivando a stringere un legame con Giovanni, il figlio della maga. Un rapporto nato quasi per costrizione come ha spiegato Michelle: “per forza, mi era rimasto solo lui. Lui riportava tutto della nostra relazione alla madre, per controllarmi ancora di più”. Improvvisamente però la showgirl si è risoluta e ha deciso di uscire dalla setta, ma le difficoltà non sono diminuite visto che è stata per diverso tempo vittima di minacce di morte. “Per liberarmene ho iniziato a flirtare con il capo” – ha detto la Hunziker che dopo cinque lunghi anni è riuscita a salvarsi riabbracciando la madre – “quando ho rivisto mia madre e l’ho riabbracciata è stata un’emozione che non dimenticherò mai”.



