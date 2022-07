Michelle Hunziker “La famiglia si allarga”/ L’annuncio spiazza tutti ma…

Michelle Hunziker: nuovo arrivo in famiglia

La famiglia di Michelle Hunziker si allarga. La conduttrice dopo la separazione da Tomaso Trussardi ha iniziato una relazione con l’ex gieffino Giovanni Angiolini. Ma l’annuncio a sorpresa non coinvolge il medico. Nelle sue Instagram Stories Michelle ha rivelato l’arrivo di un nuovo cucciolo: “E la famiglia si allarga… è arrivata Lilly Junior”, ha scritto postando una foto della piccola zampa del cane. Poi ha mostrato un breve video in cui le due figlie, Sole e Celeste, vedono per la prima volta la nuova arrivata. “Emozioni indescrivibili”, ha aggiunto la conduttrice a corredo del video. Proprio un anno fa la Hunziker aveva dato l’addio alla sua barboncino Lilly: “Amore puro, perpetuo e incondizionato. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo… Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”, aveva scritto la Hunziker su Instagram.

Michelle Hunziker il grande amore per gli animali

Venuta a mancare la cagnolina accanto a Michelle Hunziker e le figlie era rimasto Leone, un altro barboncino figlio proprio di Lilly. Michelle aveva salvato Leone, nato prematuro nel 2017: “Leone è in simbiosi con me, perché l’ho salvato da un parto prematuro mettendolo in un’incubatrice per cani qualche giorno e dandogli il biberon per una settimana notte e giorno cercando di fargli superare i 100 grammi”, aveva raccontato sui social. Prima della separazione da Tomaso Trussardi, faceva parte della famiglia anche Odino, cucciolo di levriero (simbolo della famiglia Trussardi), che è rimasto con l’ex marito della conduttrice. In poco tempo Lilly Junior sembra aver già conquistato tutto: la showgirl ha postato un’altra irresistibile clip della cagnolina che gioca nella sua cuccia, “In love” ha scritto, e una foto della figlia che dorme con la nuova arrivata.

