Michelle Hunziker/ “La mia bellezza? Sono piena di difetti ma ho un segreto…”

Bellissima anche dopo i 40 anni, ma come fa? Chissà in quante si saranno chieste quali sono i segreti di bellezza di Michelle Hunziker e come fa a tenersi sempre così in forma. In effetti la conduttrice qualche segreto ce l’ha e lo racconta in un’intervista rilasciata a Oggi, nel numero in edicola questa settimana. Parte dalla forma fisica e svela: “Mi alleno tre volte alla settimana… faccio soprattutto ginnastica che definisce e corregge la postura. Una volta alla settimana aggiungo cardio perché dopo i 40 anni, se non si è molto allenati, stressare il corpo con training che alzano troppo il battito cardiaco e sforzano i muscoli non fa bene”. Per quanto riguarda invece l’estetica: “Io curo tantissimo i miei denti, da sempre. Curo la pelle usando le creme di Goovi che produco io stessa… – e ancora – A questa routine alterno creme al retinolo, faccio periodicamente trattamenti con Hydrofacial, un macchinario che purifica la pelle e stimola il rinnovamento cellulare e una volta all’anno mi sottopongo alla biorigenerazione cellulare autologa”.

Michelle Hunziker: “Sono una donna normalissima, amo i miei difetti”

Insomma, Michelle Huhnziker ha una ricca routine per curare la sua bellezza e la sua forma fisica, tuttavia tiene a sottolineare di essere una donna come tante, con pregi ma anche tanti difetti. “Devo molto alla bellezza, ma avrebbe potuto ingabbiarmi in un ruolo che mi va stretto e che per forza di cose è poco duraturo…” ha dichiarato la conduttrice, per poi sottolineare che “io quando mi alzo la mattina sono una donna normalissima, ho le occhiaie, le macchie della gravidanza sulla pelle… È il mio staff che mi rende bella, io non mi sono mai vista come la super top. Ho dei difetti e li amo”.



