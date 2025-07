Michelle Hunziker svela la sua età biologica: “Ho 25 anni!". Integratori, epigenetica e stile di vita, così la conduttrice italo svizzera...

Michelle Hunziker, l’età biologica è di venticinque anni: la curiosa scoperta della showgirl

All’età di quasi cinquant’anni Michelle Hunziker è in splendida forma. Tutti sono d’accordo nel dire che la showgirl ne dimostri almeno la metà, ma se non bastasse questo c’è un particolare test scientifico a cui si è sottoposta che lo dimostra. In una intervista riportata dal noto quotidiano Leggo, la conduttrice ha parlato della sua bellezza raggiante e di una giovinezza che pare si assesti ad un’età biologica di appena venticinque anni.

Così Michelle Hunziker ha dato un bel calcio all’anagrafe, dimostrando che con uno stile di vita sano e scelte quotidiane consapevoli, è possibile fermare e contrastare gli effetti del tempo. “Con il dottor Polimeni sto studiando gli effetti degli integratori”, ha raccontato entusiasta Michelle Hunziker, che in tutti questi anni è sempre stata molto attenta alla salute e al benessere.

Michelle Hunziker e il segreto della giovinezza: “Tutto ciò che ci circonda incide sulla nostra bellezza”

Temi e valori che ha fatto suoi, impegnandosi attivamente ogni giorno. Gli integratori, stando a quanto riferisce Michelle Hunziker, hanno giocato un ruolo chiave, ma alla base di tutto ci sarebbe l’epigenetica. “Questa è la scienza che studia come il nostro stile di vita può influenzare i geni senza modificarli”, racconta la celebre conduttrice.

“Emozioni, alimentazione, gestione dello stress e perfino il perdono… tutto incide. Anche il modo in cui reagiamo agli eventi si riflette su pelle, capelli e cellule”, sottolinea ancora Michelle Hunziker. Insomma, l’ex modella e showgirl italo svizzera, ci tiene a far capire che la sua bellezza non è frutto del caso, ma di scelte consapevoli prese ogni giorno. Sia nelle scelte a tavole, nello stile di vita quotidiano e persino nelle relazioni.

