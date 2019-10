Michelle Hunziker/ “La setta mi ha minacciato di morte, per Aurora ero disposta a…”

Michelle Hunziker torna a parlare della sua vita e del terribile momento in cui è stata in balia della setta in quegli “che dovevano essere gli anni più belli della sua vita, quelli in cui avrebbe dovuto godersi il successo ma anche la sua piccola Aurora nata dal matrimonio con il suo amato Eros Ramazzotti. Un matrimonio da sogno che si è infranto contro un muro di ingiustizia e di fragilità che alla fine le ha portato via cinque anni, anni di cui ricorda “ogni secondo” come lei stessa ha raccontato in una lunga intervista a Freeda. La showgirl adesso ha tutto. Una famiglia allargata, l’amore dei suoi figli, il ritrovato rapporto con Aurora e un marito splendido al suo fianco. Tutto questo ha rischiato di non esistere quando la setta l’ha minacciata di morte e lei ha pensato davvero di morire per amore di sua figlia quando ha deciso di volersi liberare da questa dipendenza. Questo è quello che racconta Michelle Hunziker rivelando a Freeda: “Era tutto un percorso di purificazione di ogni tipo. Sai come sono le sette. Loro mi avevano convinta che sarei morta, mi avevano ricattato a morte, però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire”.

MICHELLE HUNZIKER E I SUOI CINQUE ANNI NELLA SETTA

Come se questo non bastasse, Michelle Hunziker racconta anche qual è stato il momento di rottura ovvero quello in cui ha deciso che non poteva più andare avanti in questo modo dimenticando tutto e tutti e lasciando da parte la sua famiglia quando l’hanno spinta a liberarsi di loro: “Mi è sceso proprio un sasso dal cuore quel giorno dopo aver messo giù il telefono e avendogli detto ‘Non vi voglio mai più vedere’. Da lì sono rinata molto più forte… Adesso è difficile che mi freghino“. Il suo racconto continua a parlando di mesi e mesi di violenza psicologica, di minacce e di percorsi che per loro erano legati alla purificazione di ogni tipo: “Sai come sono le sette. Loro mi avevano convinta che sarei morta, mi avevano ricattato a morte, però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire” e poi conclude: “Mi avevano convinta che sarei morta, poi mi sono liberata”. La sua vita in quel momento era degna di essere vissuta e quegli anni non torneranno più indietro ed è anche per questo che non si lascerà più convincere e fregare: “Mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato cinque anni, e non sono pochi, soprattutto perché erano gli anni più belli da vivere”.

MICHELLE HUNZIKER HA UNA NUOVA VITA MA…

Sicuramente il passato è stato per lei molto travagliato ma adesso tutto è cambiato e non solo Michelle Hunziker è riuscita a ritagliarsi il suo importante ruolo in tv sia in prime time che nel tg satirico di Canale 5, ma anche nella vita. Aurora Ramazzotti ha pagato lo scatto di avere una mamma di 20 anni che si è lasciata trascinare all’inferno, ma tutto è diverso per le bambine che ha avuto da Tomaso Trussardi. Tutto riesce a diventare lezione di vita basta solo avere tempo e modo di poter trarre il meglio e poterlo raccontare. Il drammatico racconto ha lasciato spazio alla serenità di una nuova vita. Verranno a galla altri elementi e racconti che ancora non ha mai rivelato?



© RIPRODUZIONE RISERVATA