Michelle Hunziker, moglie Tomaso Trussardi/ “Lui ama il mio pesantissimo bagaglio”

Michelle Hunziker è la moglie di Tomaso Trussardi, l’amministratore delegato della casa di moda ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La showgirl svizzera, naturalizzata italiana, è felicemente sposata con Tomaso dal 2014: 6 anni d’amore suggellati anche dalla nascita di due splendide figlie Sole di 7 anni e Celeste di 5 anni. In realtà la coppia si è fidanzata nel 2011 e dopo tre anni, insieme, hanno deciso di sposarsi. Un amore importante quello tra la showgirl e l’amministrato delegato di Trussardi che ha dovuto fare i conti anche con il grande interesse del mondo del gossip e del pubblico. Oggi la Hunziker non ha alcun dubbio: Tomaso è l’uomo della sua vita, anzi un “pezzo di casa” come l’ha definito nel salotto di Verissimo.

La showgirl, intervista da Grazia, parlando proprio di Trussardi ha confessato cosa le ha fatto perdere la testa: “quella di amare il mio bagaglio, pesantissimo, il bagaglio Hunziker. Sono stata single per tanti anni perché nessuno se lo voleva prendere. Lui dice che io l’ho salvato, ma credo solo di aver portato un po’ di scompiglio e vivacità nella sua vita”. La Hunziker, infatti, prima di Trussardi è stata sposata con Eros Ramazzotti: un matrimonio importante da cui è nata anche la prima figlia Aurora.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui amministratore delegato di una maison di moda italiana, lei una delle showgirl più brave e complete del piccolo schermo. Il loro amore ha infiammato le prime pagine dei settimanali di gossip diventando in pochissimo tempo una delle coppie più ricercate. In realtà all’inizio della loro conoscenza, iniziata nel 2011, non sono mancati i dubbi come capita all’inizio di una relazione. La Hunziker, infatti, temeva per la differenza di età, ma anche per altro come ha raccontato proprio il marito dalla pagine del settimanale Grazia: “diciamo che Michelle era in paranoia un po’ per tutto, io invece mi butto. Non cerco storie ma relazioni, quindi l’ho impostata subito così; lei era titubante, aveva mille timori. Ma mi metto nei suoi panni: arriva uno più giovane, un po’ figo e che cosa pensi? Che questo vuole solo divertirsi per un po’. Ho capito che dovevo entrare in punta di piedi in quella realtà”. Tra la Hunziker e Trussardi, infatti, ci sono sei anni differenza.

Un piccolo ostacolo che la coppia ha superato, visto che oggi sono marito e moglie e anche genitori di due splendide figlie. A far capitolare la Hunziker è stato il comportamento di Tomaso Trussardi: “il talento più grande è quello di amare il mio bagaglio, il bagaglio Hunziker, pesantissimo. Sono stata single per tanti anni perché nessuno se lo voleva prendere”. Sul finale poi Michelle ha confessato: “mio marito Tomaso Trussardi dice che l’ho salvato. Io credo solo di aver portato nella sua vita un po’ di scompiglio e vivacità”.



