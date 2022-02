Michelle Hunziker, niente Milan Fashion Week?/ “‘Fatta fuori’ dopo addio a Trussardi”

Un periodo complesso per Michelle Hunziker alle prese con la fine della relazione con Tomaso Trussardi e il suo show televisivo “Michelle Impossible”. Secondo quanto scritto sulle pagine di Chi, la donna avrebbe anche prendere parte alla sfilata di Elisabetta Franchi nella Fashion Week di Milano in corso, per pubblicizzare le sue creme Goovi.

Tuttavia lo spazio dedicato alla showgirl sembrerebbe essere stato eliminato, e uno dei motivi secondo il magazine di gossip potrebbe essere l’amicizia che unisce Elisabetta Franchi all’ex marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker fuori dalla fashion week per via dell’amicizia fra Trussardi e la Franchi?

Sul giornale diretto da Alfonso Signorini in merito alla vicenda di Michelle Hunziker si legge: “Pare che- alla luce degli ultimi avvenimenti e forse dell’amicizia tra la Franchi e Tomaso Trussardi, ex della Hunziker- lo spazio sia stato però eliminato…”

La notizia non ha trovato ancora conferma da parte dei diretti interessati, e potrebbe non riceverla mai, mentre è ormai di fatto certa la fine della relazione tra l’imprenditore bergamasco e Michelle Hunziker anche a causa di alcune diatribe che hanno portato Tomaso Trussardi a chiudere ogni tipo di rapporto con l’ex e sua figlia, Aurora Ramazzotti, anche sui social.

