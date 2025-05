“Nel blu dipinto di blu”, così cantava Domenico Modugno, e così cantava anche Michelle Hunziker durante la finale dell’Eurovision 2025. Purtroppo, però, Rai ha pensato bene di mandare la pubblicità mentre la showgirl si apprestava a fare la sua performance dedicata all’Italia, cosa che ovviamente non è stata apprezzata dal pubblico. Infatti, tutti volevano sentirla cantare mentre il tutto è stato bruscamente bloccato. Nelle ultime ore, però, Rai ha risposto raccontando la sua versione dei fatti e spiegando nel dettaglio come sono andate davvero le cose.

A seconda di quanto è stato riportato da Adnkronos, la performance di Michelle Hunziker all’Eurovision 2025 era già preparata ed era solo un piccolo momento di un ‘interval act’ studiato a tavolino per cercare di tappare il buco in uno di questi momenti morti. Infatti, in quel momento ogni emittente trasmetteva anche una sua piccola pausa pubblicitaria. Non solo, la spiegazione sull’interruzione di “Nel blu dipinto di blu”, risiederebbe nel fatto che siccome la Rai ha fatto solo da broadcaster, non ha potuto scegliere cosa fare o cosa non fare.

Michelle Hunziker, ecco perchè la Rai non ha potuto cambiare la scaletta

“Una scelta dell’Host Broadcaster sulla quale la Rai non aveva alcuna possibilità di modificare”, ha riferito l’Adnkronos sottolineando che la Rai non aveva potere su questa cosa e nemmeno poteva cambiare la scaletta che ormai era già stata programmata da tempo. L’emittente televisiva avrebbe deciso di rispondere in seguito alle enormi polemiche sorte dopo la troncatura dell’esibizione di Michelle Hunziker. Dunque, faceva tutto parte di uno schema più grande e la Rai non ha potuto far altro che accettare. In ogni caso, tanto è stato il calore e la fiducia nei confronti della conduttrice durante la finale Eurovision 2025, soprattutto dopo che ha aperto salutando gli italiani per primi. Insomma, Michelle Hunziker se l’è cavata ancora una volta alla grande.