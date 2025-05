Questa sera a Basilea, sul palco dell’Eurovision Song Contest 2025, ci sarà anche Michelle Hunziker. La Svizzera l’ha voluta per presentare, insieme ad altre due illustri colleghe, la finale dell’Eurovision, ma non c’è stata nelle sere precedenti, dunque quelle dedicate alle semifinali. La conduttrice e attrice svizzera, ma da una vita in Italia, è stata dunque impiegata solamente per la finale di questa sera: calcherà il palco e decreterà il vincitore o la vincitrice tra gli artisti giunti all’ultimo atto, come il “nostro” Lucio Corsi. Ma perché Michelle Hunziker conduce solamente la finale dell’Eurovision e non le semifinali?

A spiegarne la ragione è stata proprio Michelle Hunziker che ha spiegato: “Mediaset mi ha concesso una deroga. Conduco solo la finale per non andare troppe volte contro me stessa”. Dunque, la conduttrice ha dovuto fare i conti con il suo contratto con Mediaset anche se, come ammesso proprio da lei stessa, “condurre l’Eurovision era il mio sogno da tanto tempo”. Un sogno, dunque, che ha potuto realizzare proprio grazie al suo Paese d’origine, che l’ha scelta per farle condurre la finale dell’Eurovision Song Contest 2025. A Basilea, dunque, sul palco della St. Jakobshalle, ci sarà anche la conduttrice.

Michelle Hunziker, perché conduce solo la finale dell’Eurovision: spola tra Milano e la Svizzera

Per prepararsi al meglio in vista della finale dell’Eurovision Song Contest 2025, Michelle Hunziker ha fatto per giorni la spola tra Milano e la Svizzera. La conduttrice è stata infatti costretta a recarsi più di una volta a Basilea negli ultimi tempi per provare in presenza in vista dell’evento musicale più importante d’Europa. Un impegno non semplice considerando che lei vive e lavora a Milano e ha un contratto piuttosto oneroso con Mediaset, che dunque le ha concesso di prendere parte all’Eurovision ma solamente nella data della finale.