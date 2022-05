Michelle Hunziker, perchè non c’è a Striscia la Notizia?/ Al suo posto Valeria Graci

Perchè oggi Michelle Hunziker non conduce Striscia la Notizia? Tornato il Covid!

Michelle Hunziker non sarà alla guida di Striscia la Notizia questa sera. La conduttrice è risultata positiva ad un tampone rapido, come rivelato dall’account del programma tv su Instagram, e dunque non sarà al fianco di Gerry Scotti nell’appuntamento quotidiano su Canale 5. In attesa di svolgere un altro tampone – questa volta molecolare – che darà la certezza (o meno) della positività della svizzera, questa sera alla conduzione del Tg satirico non ci sarà Michelle.

Come si legge infatti sul profilo Instagram di Striscia la Notizia: “Michelle Hunziker è risultata positiva al tampone rapido. In attesa del risultato del tampone molecolare, questa sera non potrà condurre Striscia”. Come fa sapere poi lo stesso account ufficiale, al posto di Michelle ci sarà Valeria Graci. L’imitatrice prenderà dunque il posto della conduttrice in attesa che questa torni negativa. Il tampone molecolare potrebbe confermare la positività della Hunziker o dare esito contrario rispetto al primo tampone: fino ad allora, la comica sarà al fianco di Gerry Scotti.

Valeria Graci a Striscia la Notizia al posto di Michelle Hunziker

Quello di Michelle Hunziker non è di certo il primo caso di positività al Covid 19 all’interno della famiglia di Striscia la Notizia. Lo scorso 14 marzo si era fermata Francesca Manzini. La conduttrice aveva contratto il virus e dunque non aveva potuto condurre lo show satirico. Anche in quel caso, al suo posto era stata chiamata Valeria Graci. Il 2 febbraio scorso era stato invece il turno di Enzo Iachetti. La positività del comico aveva fatto fermare in blocco la coppia formata da lui e dall’amico Ezio Greggio. Al loro posto erano infatti entrati Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Non è dunque la prima volta di Valeria Graci alla conduzione di Striscia la Notizia, visto che già lo scorso marzo era stata alla guida per un paio di puntate. L’imitatrice, comunque, è un volto familiare per il pubblico del tg satirico. Dal 2014 è infatti inviata di Striscia e come ricorda la Repubblica, è famosa per le sue imitazioni come quella di Ursula von Der Leyen.

