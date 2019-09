Michelle Hunziker presto nonna?/ “Su Aurora e Goffredo ho dei pensieri…”

Michelle Hunziker dedica un dolcissimo pensiero alla figlia Aurora Ramazzotti e al suo fidanzato Goffredo Cerza. Diventata mamma da giovanissima, Michelle è cresciuta con la sua primogenita con la quale ha un rapporto davvero speciale. Nonostante, infatti, non vivano più insieme, Michelle e Aurora sono molto unite e la Hunziker non nasconde di essere davvero molto felice della situazione sentimentale della sua bambina. Aurora da più di due anni è fidanzata con Goffredo Cerza e il loro rapporto diventa ogni giorno più importante al punto che, vedendoli cosù uniti, mamma Michelle non nasconde di fare determinati pensieri. La Hunziker, infatti, non ha mai nascosto che vorrebbe diventare nonna. Aurora che compirà 23 anni a dicembre, però, non ha alcuna intenzione di seguire le orme della mamma. Oggi, però, Michelle manda ad Aurora e Goffredo un messaggio subliminale.

MICHELLE HUNZIKER: “AURORA E GOFFREDO, UN RAPPORTO SPECIALE”

Su Instagram, Michelle Hunziker ha pubblicato una foto di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza esaltando il loro rapporto e la loro complicità. “Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme…” – scrive mamma Michelle che poi confessa di avere un desiderio – “e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” Io piango solo a pensarlo invece… ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio…tjè!!!“. La Hunziker, infine, si complimenta con i genitori del genero per l’educazione e i valori che gli hanno trasmesso: “Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò!”.

MICHELLE HUNZIKER PRESTO NONNA? LE PAROLE DELLA MAMMA DI GOFFREDO CERZA

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno il consenso di mamma Michelle Hunziker per fare progetti importanti per il futuro. Anche la mamma di Goffredo, però, non nasconde di essere estremamente felice per la giovane coppia. Sotto il post pubblicato dalla Hunziker, infatti, oltre al commento di Aurora che ha dichiarato il suo amore alla madre è arrivato anche quello della signora Francesca, la mamma di Goffredo. “Cara Michelle le tue parole non possono che darmi gioia perché quando li guardo insieme provo le stesse emozioni e faccio le tue medesime considerazioni. Ma anche noi sappiamo bene che ragazza speciale sia Auri che adoriamo e quanto siano stati fortunati entrambi a trovarsi e poi scegliersi. Belli poi…. sono belli. Un bacio grande a te che sei il suo esempio e la sua forza”, ha scritto la suocera di Aurora.





© RIPRODUZIONE RISERVATA