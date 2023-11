Michelle Hunziker, prima dedica d’amore del fidanzato Alessandro Carollo/ “Sei un dono dal cielo”

Alessandro Carollo e la dedica alla fidanzata Michelle Hunziker: “Sei arrivata senza bussare”

Michelle Hunziker ed il nuovo fidanzato Alessandro Carollo fanno sul serio. Il gossip infuocato delle scorse settimane ha trovato conferma nei diretti interessati che sono usciti allo scoperto sui social. Per prima è stata la conduttrice, pochi giorni fa, a postare sul suo profilo Instagram una foto che la ritraeva felice e sorridente al fianco del suo nuovo fidanzato mentre adesso, sempre sui social, è l’osteopata che ha voluto fare una lunga e appassionata dedicata a Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker: "Intrappolata in una setta mentre facevo Zelig"/ "Avevo paura di morire…"

Alessandro Carollo è uscito allo scoperto con tutto il suo amore per Michelle Hunziker pubblicando un post su Instagram: “Sei arrivata senza chiedere permesso, senza bussare. Hai travolto e stravolto tutto nel modo più bello che potessi immaginare” Ed alla fine l’osteopata ha confessato: “Quel sorriso che trasmette sempre positività, anche quando siamo in moto, è buio e piove… un angelo biondo, un dono dal cielo, uno spettacolo!” Anche la conduttrice non ha voluto essere da meno, gli ha infatti dedicato dolci parole rispondendo al romantico post del suo nuovo amore: “Come sempre….mi hai fatto emozionare❤️ …”

Michelle Hunziker e il distacco dai figli "esci di casa e ti senti male"/ "Vorresti piangere tutte le volte…"

Alessandro Carollo, chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker: i due insieme da mesi

Michelle Hunziker è fidanzata con Alessandro Carollo dall’inizio della scorsa estate. I ben informati assicurano che i due si frequentano già da parecchi mesi ma sono stati molto bravi a nascondere la loro relazione. La coppia è uscita allo scoperto solo in questi giorni ed è stato il settimanale Chi il primo ad ufficializzare il loro amore pubblicando le prime foto che li ritraggono insieme. Infatti nel magazine diretto da Alfonso Signorini in edicola da ieri sono state pubblicate le foto di Michelle Hunziker e Alessandro Carollo intenti a passeggiare a Milano e poi recarsi in un noto ristorante. Negli scatti i due si tengono per mano e si lanciano sguardi complici.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi celebrano la figlia Sole/ Festa a sorpresa per il decimo compleanno

Chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker, Alessandro Carollo? Su di lui si sa che di professione è un osteopata e fisioterapista lontano dal mondo dello spettacolo. In passato però ha avuto delle relazioni con alcune showgirl come Elisabetta Canalis e Paola Barale. E quest’ultima, tra l’altro, ha commentato la dedica di Alessandro Carollo a Michelle Hunziker con un cuore rosso. Insomma dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi e la breve frequentazione con Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker questa volta sembra fare sul serio con Alessandro Carollo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗗𝗿. 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 (@dr.carollo)













© RIPRODUZIONE RISERVATA