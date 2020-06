MICHELLE HUNZIKER/ “L’amore? Come le rose, ha le sue spine ma…”

Pubblicità

È una Michelel Hunziker particolarmente riflessiva e romantica quella di uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La conduttrice è stesa sul letto e ha tra le mani una bellissima rosa rossa. È proprio dal fiore che parte la sua riflessione sull’amore: “Adoro le rose…adoro il loro profumo…potrei affondare il naso per ore dentro una rosa e volare via con i pensieri. Sanno di sacro, di pulito, di qualcosa di molto sincero ed elegante…crescono rigogliose, ma le devi saper coltivare…altrimenti non fioriscono.” Così conclude: “Esattamente come l’amore hanno le loro spine….si, la rosa è proprio il fiore dell’amore…(sarà sto tempo a rendermi così romantica??” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Michelle Hunziker e il sogno chiamato Pippo Baudo…

Michelle Hunziker ha sempre cercato di incontrare Pippo Baudo dal vivo, fin da quando aveva 14 anni. In quel periodo, ha raccontato l’artista l’anno scorso, era solita andare a fare la processione a casa di Baudo, a Militello. “Chi l’avrebbe mai detto che 4-5 anni dopo ti avrei conosciuto? Non so se ti ricordi che a Militello ero zita [fidanzata, ndr] in casa”, ha aggiunto Michelle, “E’ stata la mia prima vacanza col mio ragazzo col quale stavo insieme da due anni. I nostri genitori si conoscevano. I suoi erano italiani emigrati in Svizzera e io grazie agli italiani in Svizzera ho imparato l’italiano”. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Michelle Hunziker sarà una delle ospiti di Buon compleanno… Pippo, in onda nella prima serata di Rai 1. Verranno mostrate delle immagini di repertorio, forse proprio quelle legate alla Festa del Disco di tanti anni fa, quando il conduttore ha incontrato per la prima volta la Hunziker. Un legame forte il loro: nel 2007 si sono ritrovati gomito a gomito per presentare il Festival di Sanremo. Durante il suo omaggio dell’anno scorso, la conduttrice svizzera ha scelto di interpretare I love you Baudo come omaggio al conduttore dalle mille scoperte. Clicca qui per guardare il video di Michelle Hunziker e Pippo Baudo.

Michelle Hunziker, il pancino sospetto ma…

Michelle Hunziker e quel pancino sospetto: quante volte è emersa la notizia che la nota conduttrice potesse essere in attesa di un altro bimbo? Un’indiscrezione diffusa in questi giorni e subito smentita dalla diretta interessata durante una puntata di Striscia la Notizia. Incalzata dal partner di lavoro Gerry Scotti, Michelle ha smentito di avere un segreto da nascondere. “Non ricominciamo che già dicevano, penso dalla Guaccero, che sono incinta e ora lo hanno pure ridetto“, ha risposto invece riferendosi al gossip diffuso da Jonathan Kashanian a Detto Fatto. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Michelle Hunziker sarà una delle ospiti che vedremo a Verissimo – Le Storie nel pomeriggio di Canale 5. Un racconto a tutto tondo quello della presentatrice, che in quest’ultima intervista rilasciata a Silvia Toffanin ha parlato a lungo della setta di cui ha fatto parte per diversi anni. “È la prima volta che ne parlo…se riesco ad aiutare anche solo una persona a non cadere nella stessa trappola in cui sono caduta io… ho vinto”, ha detto in quell’occasione. Ed è stato proprio così: Michelle ha raccontato tutto anche nel libro Una vita all’apparenza perfetta, rivelando come la pranoterapeuta Clelia l’ha attirata nella sua rete. Una ragnatela fatta di solitudine e regole: la Hunziker è stata allontanata da tutti i suoi affetti, persino dalla madre, che non ha potuto vedere per quattro anni. “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro”, ha aggiunto. Clicca qui per guardare il video di Michelle Hunziker.

Video, le immagini da Buon Compleanno… Pippo





