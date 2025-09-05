Michelle Hunziker innamorata di Nino Tronchetti Provera: le prime dichiarazioni

Michelle Hunziker ha parlato per la prima volta della sua relazione con Nino Tronchetti Provera. Pochi mesi fa, la conduttrice svizzera e l’imprenditore sono stati fotografati per la prima volta insieme in barca, confermando la nascita della loro storia d’amore. Da allora la coppia è stata sorpresa più volte in momenti di complicità, tra vacanze in famiglia, sguardi affettuosi e baci che non hanno lasciato spazio ai dubbi. Sui social, però, Hunziker ha scelto di non esporsi troppo, preferendo mantenere un certo riserbo sulla nuova relazione.

Ora, intervistata dal sito tedesco Bunte.de, l’ex moglie di Eros Ramazzotti ha deciso di rompere il silenzio. Difatti, Michelle condurrà in Germania il Guiness dei Primati e, in occasione del debutto, ha rilasciato un’intervista a cuore aperto sulla sua carriera e vita privata. In particolare, ha raccontato di essere molto innamorata e felice e di volersi godere al massimo questo momento d’oro della sua vita, dato che “l’amore è la cosa più bella, è il motore della vita”.

Michelle Hunziker innamorata: la confessione della conduttrice

In occasione del suo ritorno sul piccolo schermo in Germania, Michelle Hunziker ha parlato a cuore aperto del periodo d’oro che sta vivendo. Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi e una serie di storie poco fortunate, la conduttrice ha ritrovato l’amore al fianco di Nino Tronchetti Provera, con il quale è stata ormai immortalata più volte. Dopo pochi mesi, i due sembrano fare sul serio, tanto che la Hunziker ha dichiarato di essere molto innamorata, ma di voler proteggere il più possibile questa relazione. “Nelle foto si vede che siamo innamorati e felici, ma cerco di mantenere tutto privato, così da poterlo proteggere”.