Michelle Hunziker e lo scatto ad Aurora prima del parto: le sue parole

Michelle Hunziker ha terminato da poco la seconda stagione del suo woman show, Michelle Impossibile, che ha avuto un notevole seguito. La conduttrice ora si prepara a diventare nonna, infatti, la figlia Aurora Ramazzotti dovrebbe partorire tra la fine marzo e gli inizi di aprile.

Michelle Hunziker, scatto ad Aurora con il pancione/ "Indescrivibile emozione"

Non vede l’ora Michelle che in questa giornata domenicale ha rubato uno scatto alla figlia con il pancione: “Baby ‘s loading… indescrivibile emozione.” D’altro canto, Aurora Ramazzotti non vede l’ora di dare alla luce il suo primo figlio tanto che nei commenti ironizza: “Ma quanto dura sta gravidanza? Ma questa non partorisce mai?”. La conduttrice, insomma, è felice di diventare nonna e ha voluto mostrare la bellezza della figlia in dolce attesa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Aurora Ramazzotti e lo sfogo prima del parto: “Lo vivo come un fallimento”

Aurora Ramazzotti, di recente, è stata protagonista di uno sfogo a poche settimane dal parto. La figlia di Michelle Hunziker ha dovuto smettere di svolgere attività fisica, qualcosa che l’ha provata molto: “Da quando ho iniziato a fare sport lo vivo come una necessità”.

La figlia d’arte ha affidato ai social il proprio momento di fragilità, lanciando anche un messaggio alle donne: “Riesco a sentirmi me stessa soltanto quando lo pratico e infatti come vi raccontavo, all’inizio della gravidanza che ho dovuto smettere mi sentivo quasi alienata da me stessa. Ora è arrivato il momento di prendermi una pausa dallo sport. Credetemi per me è difficile ammetterlo anche solo a me stessa, mi sento come se stessi in qualche modo fallendo…” afferma Aurora Ramazzotti che, infine, invita le donne in gravidanza ad ascoltare il proprio corpo per capirne e rispettarne i limiti.

