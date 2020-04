Michelle Hunziker, scherzo Le Iene/ Video, fidanzato Aurora amoreggia con amica e…

Pubblicità

Nuovo scherzo a Michelle Hunziker nella puntata de “Le Iene” in onda questa sera. Ad annunciarlo attraverso un video post sul proprio profilo Instagram è stato Alessio Parenti che, assieme ai colleghi Alessandro Onnis e Stefano Corti ha comunque confezionato, in tempo di Coronavirus e di quarantena forzata tra le mura domestiche, una burla ai danni della conduttrice e showgirl svizzera nella sua stessa abitazione. “Complice” dei tre amici e volti noti delle reti Mediaset (qui il link al video della preview della puntata) è stata infatti la figlia Aurora Ramazzotti che ha permesso loro di entrare in casa sua e, con l’aiuto di Sara Daniele e Goffredo Cerza sono riusciti anche a distanza a far tremare la povera Hunziker con uno scherzo davvero riuscito e di cui nelle ultime ore è stata diffuso a mo’ di teaser un breve clip dalla redazione del programma in cui si vede come il tutto è stato organizzato in videochiamata e in cosa consiste. “Vogliamo provare a fare il primo scherzo in quarantena delle Iene, come la prenderebbe tua mamma?” chiede Stefano Corti ad Aurora che viene coinvolta dato che in ballo c’è anche la sua vita sentimentale.

LO SCHERZO DE “LE IENE” A MICHELLE HUNZIKER

Il filo conduttore dello scherzo giocato a Michelle Hunziker dal programma di Italia 1 è una fasulla tresca sentimentale tra il fidanzato di Aurora Ramazzotti e una sua amica, per giunta consumata tra le loro mura di casa, e che la conduttrice elvetica scopre a sorpresa. Nella preview si vede come le telecamere nascoste piazzate dalle Iene filmano un dialogo tra madre e figlia in cui la seconda confessa di essere depressa a causa di Sara “sta accollata di brutto” al suo ragazzo: la reazione della Hunziker è tutta un programma, cominciando a preoccuparsi e ad aggirarsi per la casa in preda all’ansia e ai dubbi su come deve comportarsi. Come reagirà Michelle alla scoperta del finto tradimento ai danni della figlia e quali saranno le sue emozioni di fronte a una “pessima situazione in cui trovarsi durante la quarantena?”. Ancora poche ore e lo scopriremo nella nuova puntata in onda questa sera a partire come di consueto dalle ore 21.10 su Italia 1…



