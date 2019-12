Michelle Hunziker/ “Se dovesse arrivarne un quarto figlio, sarei felicissima ma…”

Michelle Hunziker, quella gravidanza sempre dietro l’angolo agli occhi dei fan e la sua personale verità. La conduttrice svizzera non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma per la quarta volta, ma si sente già felice nel veder crescere e maturare le tre figlie che ha già avuto. Senza considerare il rapporto con il marito Tomaso Trussardi, con cui va tutto a gonfie vele. “Se dovesse arrivarne un quarto, sarei felicissima, altrimenti va benissimo così”, dice al settimanale Chi, “l’unica cosa certa è che tra un po’ chiuderò i battenti”, aggiunge con la sua nota ironia. Oggi, sabato 7 dicembre 2019, Michelle Hunziker sarà ospite di Verissimo per raccontarsi, dalle ultime batoste ricevute dal punto di vista della carriera al suo ruolo di mamma. Che il suo legame con Aurora Ramazzotti, la primogenita nata dal suo amore con Eros Ramazzotti, sia speciale è fuori da ogni dubbio. La presentatrice però ha comunque commosso i fan in questi ultimi giorni facendo una dedica strappalacrime ad Aurora, in occasione del suo compleanno. “Ancora non riesco a crederci. Sono le 8:05 del mattino, mi si sono appena rotte le acque nel silenzio di una clinica svizzera e tu stavi per affacciarsi a questo mondo. Ero la ragazza più felice dell’universo. Ti avevo portato sotto il cuore per 41 settimane (non ne volevi sapere di nascere) si stava troppo bene al calduccio”, scrive in un lungo post sui social. Una vera dedica d’amore per la primogenita che sottolinea ancora una volta che tipo di mamma sia la biondissima e affascinante Michelle. Clicca qui per leggere il post di Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker, alle spalle le critiche per Amici Celebrities

Michelle Hunziker si è ormai lasciata alle spalle le critiche ricevute per Amici Celebrities, quando si è ritrovata a raccogliere il testimone di Maria De Filippi ed essere accusata di aver contribuito al flop della prima edizione del talent dedicato ai vip. Le polemiche sui social non sono mancate e Michelle ne ha sofferto un bel po’. Ora è ripartita alla grande con la seconda edizione di All Together Now e il successo è stato di nuovo immediato. “Sono in una fase positiva, di grande cambiamento interiore. Ho deciso che è arrivato il momento di stare bene”, ha riferito a Sorrisi. Anche se sul piccolo schermo è apparsa sorridente come sempre, Michelle in realtà ha vissuto un moto interiore del tutto diverso. “Quando nella vita sei abituato a effettuare le prove più dure, senza mostrare all’esterno l’ansia che invece ti divora dentro, se arrivano dei momenti belli hai quasi paura che dietro ci sia la fregatura. E invece no, bisogna viverli appieno ed essere felici”, aggiunge.

Poco importa se di recente sono spuntate ancora una volta le critiche su Amici Celebrities, per via di alcune dichiarazioni fatte da Veronica Peparini. Travisate, a quanto ha affermato la prof del talent in un lungo post sui social, in cui ha ribadito di stimare la Hunziker e al tempo stesso di vedere in Maria De Filippi l’unica luce in grado di far brillare il suo programma. “Nulla volevo togliere al lavoro svolto da Michelle che entrando in corsa nello spettacolo ha portato a termine con eleganza e professionalità un ruolo difficilissimo. Detto ciò ammiro queste due professioniste e non mi permetterei mai di giudicare nessuno, anche perchè non è nel mio stile”, ha scritto la Peparini, concludendo il suo intervento con altre scuse. Clicca qui per leggere il post di Veronica Peparini su Michelle Hunziker.

Il mio angelo

Un chiarimento importante





© RIPRODUZIONE RISERVATA