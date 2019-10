Michelle Hunziker e il suo sorriso smagliante conducono Amici Celebrities, la versione VIP del talent show in onda su Canale 5. A causa degli impegni iniziali per la showgirl e conduttrice di origini svizzere – alle prese anche con “Striscia la Notizia” – il suo debutto nel programma è arrivato a tre appuntamenti dall’inizio. Debutto che ha fatto molto discutere, visto il difficile confronto che la presentatrice si è trovata a dover sostenere con l’amatissima Maria De Filippi, che, come da copione, ha condotto le prime puntate. A risentire della novità soprattutto gli ascolti. L’ultimo appuntamento infatti – il primo per la conduttrice moglie di Trussardi – ha riscosso 2.738.000 spettatori con il 15.25% di share. Il calo rispetto ai primi ascolti è stato evidente: ben 4 punti di share in meno. Sembra che proprio per questo motivo ci saranno molti cambiamenti nel programma, già dalla prossima puntata, che andrà in onda mercoledì sera. Oltre allo scioglimento delle squadre e un tête-à-tête tra tutti gli sfidanti, ci sarà un ritorno di Queen Mary: sarà lei il giudice speciale della quinta puntata.

Michelle Hunziker e il salvataggio della De Filippi

Pur se l’esordio di Michelle Hunziker è arrivato solo tre puntate dopo la messa in onda del programma, Amici Celebrities era stato assegnato a lei fin dal principio. L’assenza iniziale è motivata semplicemente dalla difficoltà nel sostenere contemporaneamente anche la conduzione di Striscia la Notizia. A confermarlo è proprio Maria de Filippi, che, a causa dei suoi troppi impegni, ha deciso di lasciare la guida del programma alla Hunziker: “Lei era impegnata però con Striscia e per non accavallare i programmi, abbiamo pensato di farla partire più tardi”. Qualcosa però sta andando storto e Queen Mery vuole vederci chiaro: il motivo del calo di ascolti è Michelle, o lo spostamento del programma al mercoledì sera? Per scoprirlo – e probabilmente per riaccendere l’interesse nei telespettatori – Maria ha deciso di tornare ad Amici Celebrities. “Non sono andata via dal programma” rassicura la moglie di Maurizio Costanzo nelle Stories di Instagram. La padrona di casa ha dunque deciso di ritagliarsi il ruolo di giudice speciale nella puntata del 16 ottobre, cambiando le carte in tavola nello show di cui Michelle ha preso – a fatica – le redini.

Selvaggia Lucarelli colpisce ancora: nel mirino Michelle Hunziker

La conduzione di Michelle Hunziker, se pur molto apprezzata dalla platea dei suoi fan, ha ricevuto non poche critiche. A schierarsi contro l’ex moglie di Eros Ramazzotti è soprattutto Selvaggia Lucarelli. Tra frecciatine, tweet e screzi vari, La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle se l’è presa con Michelle fin dal suo esordio ad Amici Celebrities. “La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy” aveva scritto su Twitter la Lucarelli, cavalcando l’onda dei commenti negativi sulla conduzione di Michelle. È di un paio di giorni fa la sua seconda sferzata contro la svizzera più amata d’Italia, alquanto metaforica, ma pungente come la prima: “La De Filippi che torna ad Amici Celebrites perché la Hunziker da sola non ce la fa sembra una di quelle mamme che provano a spingerti giù per la discesa da solo con gli sci, poi quando vedono che stai per cappottarti si lanciano giù per riprenderti”. Insomma, Michelle Hunziker è sicuramente una professionista, e, pur essendo felicissima di questo nuovo esperimento che la vede come protagonista, sembra che non riesca proprio a reggere il confronto con Maria. Del resto, il programma non è di certo terminato e la fortissima Michelle ha ancora tempo per mettere alla prova tutte sue capacità. Chissà che non farà ricredere tutti?



