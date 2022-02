Michelle Hunziker, Serena Autieri: show social/ La scuola e il covid: chi ci capisce?

Dopo il grande successo della prima puntata del suo show Michelle Impossible, Michelle Hunziker ha voluto condividere sui social un momento di quotidianità, quello di molte famiglie italiane alle prese con il rientro a scuola da parte dei figli e la positività al Covid-19 di qualche compagno di classe. Un video realizzato insieme a Serena Autieri in cui entrambe hanno ironizzato sulla difficoltà di comprendere le normative in vigore.

Michelle ha scelto come compagna per questo video una tra le sue più grandi amiche, Serena Autieri ,intervenuta anche durane il suo show su Canale 5 e realizzando così uno dei più grandi sogni della conduttrice: duettare insieme in televisione.

Michelle Hunziker e Serena Autieri, il video che fa impazzire il web: un complicato ritorno in classe

Michelle Hunziker non ha mai nascosto l’affetto che prova nei confronti dell’attrice campana, e data la grande amicizia che le lega, le due donne hanno voluto creare un video ironico, pubblicato sul profilo Instagram di entrambe. Il filmatosi apre con Michelle che chiede: “Abbiamo avuto 2 casi di positività nella classe di mia figlia, lei però è negativa quando può tornare a scuola?”.

Alla domanda di Michelle Hunziker, Serena Autieri risponde attraverso frasi incomprensibili sulla negativizzazione del primo e del secondo caso di positività all’interno di una classe, ironizzando anche sulla distanza dei banchi. Il video delle due vip ha fatto impazzire i loro fan che nei commenti hanno manifestato tutto il loro divertimento per la situazione a metà tra il comico e il tragico.

