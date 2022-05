Michelle Hunziker: “Setta mi allontanò dalla famiglia”/ “Maga Clelia mi diceva che…”

L’intervista a Michelle Hunziker è stata mandata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 1° maggio 2022, nel corso della trasmissione di Canale 5 “Verissimo Story”, imperniata sulle chiacchierate più belle ed emozionanti realizzate da Silvia Toffanin in questi ultimi anni. La showgirl elvetica ha innanzitutto parlato della sua amicizia con Gerry Scotti: “In momenti difficili ci siamo stati vicini, come quando lui ha avuto il Covid. Esattamente ciò che è accaduto a me! Non sono stata tanto bene, ma non sono arrivata in ospedale come lui. Io lo caricavo, lui caricava me, ci sentivamo tutte le sere. In questi 25-30 anni che ci conosciamo ci sono state tante cose che ci hanno unito”.

In seguito, spazio al suo amore per mamma Ineke: “Io e lei abbiamo vissuto cinque anni in cui non avevo più contatti con lei mentre ero nella setta. Il giorno che ho avuto la forza di uscire da quella che a tutti gli effetti è stata una dipendenza, le ho chiesto di non farci il processo a vicenda e di abbracciarci”. Il rapporto con la setta nacque con il suo incontro con la maga Clelia: “Avevo 22, 23 anni. Improvvisamente ho cominciato a perdere i capelli e mi stavo spaventando. Avevo un’alopecia pazzesca e venne questa signora portata da Franchino, il nostro manager, che mi fece una pranoterapia. Dopo due sedute, essendo anche particolarmente intelligente, mi fece parlare come fanno gli psicologi. Avevo una grande gratitudine nei suoi confronti e da lì prese il via il mio cammino in questa tragedia”.

MICHELLE HUNZIKER: “MIA FIGLIA AURORA MI HA FATTO APRIRE GLI OCCHI”

Nel prosieguo di “Verissimo Story”, Michelle Hunziker ha aggiunto che la maga Clelia le fece confessare il dolore per il rapporto turbolento con il padre: “Mi disse di andare a casa ad abbracciarlo e dirgli che gli volevo bene. Ritrovai mio padre e mi unii sempre di più a questa donna. Nel contempo, mi allontanai da Eros Ramazzotti e da nostra figlia Aurora. Intanto, la maga reclutava sempre più pazienti: era il contrario di Vanna Marchi, ispirava un sacco di fiducia. Creò una setta, nella quale io sono entrata senza neanche accorgermene e mi fecero allontanare dalla mia famiglia, facendo leva sulle mie debolezze, sui miei talloni d’Achille”.

Man mano, la maga Clelia diceva a Michelle Hunziker che sua mamma Ineke non le voleva bene, che Eros Ramazzotti non le voleva bene e la showgirl li ha allontanati: “Invece di prendermi per mano, i miei familiari si sono spaventati e hanno reagito dando una mano a queste persone, dicendomi che ero una pazza”. Con Aurora c’è sempre stato un rapporto speciale: “Lei aveva 7 anni quando mi disse, seria, che rivoleva la mia mamma bionda e sorridente. Capii che c’era qualcosa che non andava e da quel momento mi ha fatto arrivare alla consapevolezza che le cose non stavano andando come dovevano andare”.











